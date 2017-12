Nubank levanta mais R$ 250 mi para financiar operação de cartões

O Nubank acaba de levantar R$ 250 milhões através de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) para financiar sua operação de cartão de crédito. A fintech obteve, conforme nota à imprensa, demanda de duas vezes a operação.

“Esse é um passo importante para diversificarmos as nossas fontes de financiamento. Já contamos com o apoio de importantes fundos internacionais e estamos animados em também acessar o mercado da dívida local”, afirma Gabriel Silva, CFO do Nubank.

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s atribuiu rating brAA-(sf)’ para as cotas sêniores, que foram distribuídas junto à XP Investimentos. Em agosto último, o Nubank já havia anunciado outro acordo relacionado ao financiamento de recebíveis, que aumentava a linha de crédito com afiliadas do Goldman Sachs e do Fortress Investment Group para R$ 455 milhões.

Em um total de cinco rodadas de investimento, o Nubank já arrecadou quase US$ 180 milhões de grandes fundos como Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures, QED Investors e DST Global.