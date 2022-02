Nubank lança seguro para celular em parceria com a Chubb

O Nubank vai começar a oferecer seguro de celular para seus clientes. O novo produto será colocado à disposição de forma gradual, e a instituição disponibilizou uma lista de interessados para que os clientes se cadastrem. O seguro é uma parceria da fintech com a seguradora Chubb, a mesma responsável pelo Nubank Vida, lançado em 2020.

O Nubank Celular Seguro será contratado totalmente através do aplicativo, e permitirá que o cliente selecione coberturas. Entre elas, estão a cobertura contra furto simples, muitas vezes não incluída em seguros do tipo, e a cobertura internacional, que permite ao cliente manter as garantias contratadas também em viagens ao exterior tão logo volte ao Brasil.

Segundo o neobanco, o preço varia de acordo com o modelo do aparelho segurado, as coberturas e a franquia escolhidas – neste último caso, o valor pode aumentar caso o cliente opte por pagar um valor reduzido de mensalidade.

“Assim como com o Nubank Vida, nós enxergamos uma demanda das pessoas por mais um seguro simples e que ofereça tranquilidade na hora de usar o celular em qualquer lugar”, diz Livia Chanes, vice-presidente de produtos do Nubank. “Além de toda a dor de cabeça que um dano, furto ou roubo pode causar, o telefone celular se tornou uma peça-chave para a conexão com pessoas e até em gerenciamentos importantes, como as nossas finanças.”

“Ficamos muito satisfeitos em fortalecer ainda mais nossa aliança com o Nubank para entregar soluções de seguro sob medida para os clientes e apoiar a visão do Nubank de transformar a experiência do cliente de serviços financeiros”, afirmou em nota o presidente da Chubb Brasil, Leandro Martinez.

