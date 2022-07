Nubank lança ferramenta para organizar investimentos por finalidade de uso

SÃO PAULO (Reuters) – O Nubank, da Nu Holdings, lança nesta semana ferramenta para que os clientes possam separar seus investimentos de acordo com o destino dos recursos, disse o banco digital nesta segunda-feira.

A ferramenta, chamada de “caixinhas” pelo banco, permitirão ao cliente organizar suas finanças por meio de diversas ‘contas’ de investimentos em uma mesma conta digital. Assim, será possível manter um investimento com mais liquidez (de fácil retirada) em uma caixinha de reservas de emergência, enquanto outra menos líquida ficaria para recursos para potenciais viagens, por exemplo.

“As caixinhas contam com possibilidades de investimento sugeridas pelo Nubank, de acordo com os objetivos e o prazo pré-estabelecido pelo cliente, mas com liberdade de escolha entre as opções disponíveis”, disse o banco digital em comunicado à imprensa.

De início, serão oferecidos recibos de depósito bancário (RDBs), com possibilidade de liquidez imediata ou diária e rendimento de 100% do CDI, e um fundo com estratégia focada em renda fixa com liquidez diária, segundo o banco.

As caixinhas devem atingir a totalidade dos clientes com acesso à conta do Nubank no Brasil até o final de setembro, disse o banco.

“Já fazia bastante tempo que nossos clientes nos pediam uma solução para guardar e separar dinheiro. Então, começamos a desenvolver a ideia até chegarmos a este modelo”, disse Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, no comunicado.

(Por Andre Romani)