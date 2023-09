Nubank lança crédito pessoal no México, e promete contratação em cinco minutos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 17:22 Compartilhe

O Nubank começará a oferecer crédito pessoal no México nos próximos dias, primeiro a um grupo de funcionários, e depois, aos demais clientes, com uma expansão gradual. Segundo a fintech, a contratação do crédito levará menos de cinco minutos e acontecerá totalmente através do aplicativo.

O cliente receberá uma oferta máxima, ou seja, o limite de crédito que pode contrair, e poderá ajustar tanto o valor quanto o cronograma de pagamento. Os clientes também poderão antecipar o pagamento das parcelas, como é permitido em outras linhas de crédito.

Até aqui, os principais produtos do Nubank no México eram o cartão de crédito e a conta digital, que foi lançada em solo mexicano neste ano. A fintech afirma que o lançamento da conta ajuda a aumentar o consumo de outros produtos pelos clientes.

“Ao expandir nosso portfólio para empréstimos pessoais, estamos oferecendo aos mexicanos mais opções para atingir seus objetivos”, afirma em nota Iván Canales, gerente geral do Nu México. “Damos ao cliente controle total sobre seu empréstimo, sem taxas ou condições ocultas. É assim que queremos aumentar a nossa oferta no país; capacitando as pessoas a assumir o controle de seu dinheiro”, diz ele.

O México é o segundo maior mercado do Nubank, atrás do Brasil, e a fintech tem ampliado a aposta por lá. No final do ano passado, o conglomerado fez um aporte de US$ 330 milhões na unidade mexicana, elevando o total investido a US$ 1,3 bilhão.

A conta digital da fintech já ultrapassou 1 milhão de clientes. O Nubank é a maior instituição financeira popular (sofipo) do México, uma figura regulatória que não é banco, mas permite oferecer crédito e contas digitais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias