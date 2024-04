Nubank lança conta global para clientes do Ultravioleta, segmento de alta renda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 17:50 Para compartilhar:

O Nubank fez nesta segunda-feira, o pré-lançamento de sua conta global, que permite aos clientes comprar moedas estrangeiras com custos mais baixos. O lançamento oficial será nas próximas semanas, e os clientes do Ultravioleta, segmento de alta renda da fintech, poderão se inscrever antecipadamente para ter acesso ao serviço no lançamento oficial, que será em algumas semanas.

De acordo com o banco digital, a conta global permitirá conversões de saldo de real para dólar e euro de forma instantânea, sem a necessidade de transferir o dinheiro para outra conta. A tarifa de conversão é de 0,9%, além da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 1,1%. As operações usam o câmbio comercial, mais barato que o de turismo.

A conta terá um cartão de débito aceito em mais de 200 países e territórios, e para os clientes Ultravioleta, não há taxa de emissão do cartão, abertura ou de manutenção da conta. Os clientes poderão ainda fazer dois saques gratuitos em moeda estrangeira por mês, também com cotação comercial e sem limitação de valor, ao redor do mundo.

Outro benefício é a internet gratuita em viagens internacionais, com 10 GB de internet válidos por 30 dias em mais de 40 países, através de um chip virtual que pode ser ativado uma vez por ano.

A conta global do Nubank usa a infraestrutura da Wise Platform, área de fornecimento de infraestrutura da fintech Wise, que também oferece contas internacionais. O objetivo da fintech é reforçar a oferta para clientes de alta renda. Esse mesmo objetivo levou a fintech a relançar o Ultravioleta como marca para este segmento, no começo do ano.

“O segmento de viagens é prioritário para este público e entramos nele com os diferenciais Ultravioleta que os clientes já conhecem – um produto desenvolvido especificamente para suas necessidades, com uma experiência 100% integrada no nosso app, que pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo, com condições especiais e benefícios únicos, como melhores taxas de conversão, além de internet gratuita inclusa”, afirma a CEO do Nubank no Brasil, Lívia Chanes, em nota.

As contas globais digitais são uma das armas dos grandes bancos e das fintechs para reter o cliente de alta renda, que costuma fazer viagens internacionais com mais frequência, bem como operações com moeda estrangeira. Bancos como Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil e o C6 Bank têm produtos similares.