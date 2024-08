Nubank: Inadimplência abaixo de 90 dias cai para 4,5%, mas acima de 90 sobe para 7%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 17:57 Para compartilhar:

Um dos principais números esperados do balanço do Nubank, a taxa de inadimplência, mostrou comportamento distinto para atrasos em períodos mais curtos e mais longos. Abaixo de 90 dias, caiu de 5% no primeiro trimestre de 2024 para 4,5%. No acima de 90 dias subiu de 6,3% para 7%.

O diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago, explica que a alta para a taxa acima de 90 dias é explicada pelo aumento da taxa mais curta no trimestre anterior.

Já a redução da taxa mais curta no segundo trimestre, ressalta Lago, acabou sendo um pouco mais acentuada do que a sazonalidade histórica.