Nubank firma sete novos convênios para a oferta de crédito consignado

O Nubank fechou sete novos convênios para a oferta de crédito consignado, elevando a nove o total de acordos entre a fintech e entes federativos. De acordo com a fintech, com os novos contratos, o público potencial do consignado chega a 10 milhões de clientes, se considerados aqueles que já estão em sua base.

Os contratos firmados agora incluem as três Forças Armadas (Força Aérea, Marinha e Exército), as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e o Estado do Paraná. Ou seja: os servidores ligados a estes entes poderão contratar empréstimo no Nubank com o desconto das parcelas em folha.

O neobanco não revela o tamanho da carteira de consignado. A fintech estreou no produto no ano passado, e atende a servidores públicos federais e aposentados e pensionistas do INSS. Os juros partem de 1,41% no caso dos servidores, e de 1,56% no caso dos beneficiários do INSS.

O consignado é uma das apostas do Nubank para crescer no mercado brasileiro de crédito sem elevar de forma considerável os riscos do balanço. Como esse crédito tem desconto em folha, a inadimplência é mais baixa. Ao mesmo tempo, a instituição alega que consegue praticar taxas baixas e ter rentabilidade devido à distribuição totalmente digital, que é mais barata.

A liberação do consignado para os novos beneficiários será feita de forma gradual e não tem prazo de conclusão.

O Nubank encerrou o segundo trimestre com 95,5 milhões de clientes no Brasil e, além das duas modalidades de consignado, oferece a antecipação do saque-aniversário do FGTS, que tem funcionamento similar mas não está ligado à folha de pagamento, e sim aos depósitos que o trabalhador possui no fundo.