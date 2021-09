Nubank fecha parceria com Creditas; pode se tornar acionista minoritário

SÃO PAULO (Reuters) – O Nubank fechou uma parceria com a Creditas, em acordo, segundo o qual, o banco digital poderá nos próximos dois anos se tornar acionista minoritário da fintech, com até 7,7% das ações, anunciaram as companhias nesta segunda-feira.

Por ora, a parceria envolverá a oferta de produtos da Creditas para consumidores do Nubank no Brasil. E o banco digital também pretende realizar investimentos para ampliar a capacidade de crédito da fintech no país.

(Por Carolina Mandl)

