Nubank esclarece que Ranking de Qualidade do BC só considera Nu Financeira

O Nubank esclareceu que a metodologia atual do Ranking de Qualidade das Ouvidorias do Banco Central só considera os dados da Nu Financeira, e não do grupo todo Nubank, que é formado pela Nu Financeira e pela Nu Pagamentos, apesar de a ouvidoria ser unificada.

“A partir do ranking do 4º trimestre de 2021, todas as instituições de pagamento serão incluídas no ranking”, disse a nota do Nubank.

No ranking do terceiro trimestre divulgado no site do BC nesta quinta-feira, 28, o Nubank aparece como pior ouvidoria entre os dez maiores bancos do País, com índice de 1,84. Conforme a metodologia do ranking, o índice varia de 1 a 5 e, quanto menor, pior a ouvidoria.

No terceiro trimestre, o BC informou que a empresa apresentou prazo médio de respostas às reclamações dos clientes de 7,63 dias úteis, além de uma reclamação sobre a qualidade da resposta.

