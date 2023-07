Nubank entrará no segmento de viagens em 2024 após acordo com Hopper

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 12:14 Compartilhe

O Nubank vai lançar no ano que vem um portal de viagens dentro do shopping virtual que mantém no aplicativo. A plataforma virá de um acordo com a agência online de viagens Hopper, de origem americana e canadense.

Segundo a fintech, o novo produto oferecerá diversos serviços para viagens, como previsão e congelamento de preços de passagens aéreas, seguros, promoções e suporte. Será a entrada do neobanco no setor de viagens, que ainda não era explorado pela fintech em seu shopping virtual.

O próprio shopping, junto com produtos financeiros e de investimentos, busca aumentar a fidelidade dos clientes do Nubank. O objetivo é fazer com que o cliente tenha na fintech seu principal relacionamento bancário, em um momento em que a palavra de ordem no setor é rentabilidade.

O aplicativo da Hopper tem mais de 100 milhões de downloads, e é o maior da América do Norte. A companhia está expandindo a presença na América Latina, e o Nubank é a primeira empresa com que celebra acordo. A fintech anunciou nesta semana ter chegado a 80 milhões de clientes no Brasil, o que faz dela a quarta maior instituição financeira do País.

“Esta é uma ótima parceria para a Hopper Cloud, pois teremos a oportunidade de combinar a experiência global em viagens e comércio eletrônico da Hopper com a abordagem inovadora de serviços financeiros digitais do Nubank”, diz em nota Dakota Smith, presidente e cofundador da Hopper.

A Hopper Cloud é a área de negócios com empresas da agência de viagens, criada em 2021. Segundo Smith, já representa mais de 50% dos negócios.

