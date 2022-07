Nubank entra com pedido para criar financeira na Colômbia

O Nubank dá mais um passo para ampliar sua atuação na Colômbia, onde ao final do primeiro trimestre tinha 1 milhão de pessoas em uma lista de espera interessados em ter o cartão da fintech. O banco digital entrou com pedido ao regulador colombiano de uma licença para criar uma financeira.

O Nu, como é chamado na Colômbia, já atua no país vizinho desde 2020 e fechou o primeiro trimestre com 200 mil clientes por lá. Recentemente, o banco digital recebeu uma linha de crédito de US$ 650 milhões de quatro bancos – Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs e HSBC – para investir em suas operações na Colômbia e no México. O dinheiro será usado em tecnologia, contratações, busca de clientes e desenvolvimento de produtos.