Nubank e Inter disparam em NY após resultados dos 2º tri

(Reuters) – As ações de Nubank e Inter disparavam 16% e 8%, respectivamente, em Nova York, após os dois bancos digitais reportarem resultado trimestral, mesmo com analistas chamando a atenção para a deterioração na qualidade do crédito.

Por volta de 12:185 (horário de Braasília), Nubank tinha alta de 16,45%, a 5,45 dólares, enquanto Inter subia 8,57%, a 3,80 dólares.

Nubank reportou um salto de 230% na receita total, para 1,2 bilhão de dólares no segundo trimestre, quando registrou lucro líquido ajustado de 17 milhões de dólares. O banco também nomeou Youssef Lahrech como presidente, mas o fundador David Vélez segue como presidente-executivo (CEO).

Analistas do Citi observaram que, em termos das principais métricas, foi um “trimestre sólido” para o Nubank, com destaque para o desempenho da receita. Eles, contudo, avaliam que o investidor pode continuar tendo dúvidas sobre originações de empréstimos pessoais e inadimplências, entre outros.

O Itaú BBA também destacou o comportamento da receita, mas observou sinais relevantes de deterioração da qualidade do crédito e desafios para o crescimento de empréstimo pessoal.

O Inter, por sua vez, teve lucro líquido de 16 milhões de reais no segundo trimestre, com a receita líquida de serviços avançando 91%, para 316 milhões de reais.

O UBS BB disse que o banco entregou um resultado com lucro modesto e tendências operacionais divergentes, com expansão decente da receita, mas deterioração da qualidade dos ativos.

Os analistas do Citi afirmaram acreditar que o forte crescimento da carteira de cartões de crédito deve continuar levando a uma maior inadimplência e, consequentemente, maior custo de risco, postergando uma potencial melhora na rentabilidade do banco.

(Por Paula Arend Laier)