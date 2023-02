Nubank dispara em NY após resultado trimestral; Itaú BBA eleva para “market perform”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 14:18 Compartilhe





(Reuters) – As ações do Nubank disparavam nesta quarta-feira em Nova York, após reportar lucro líquido ajustado de 113,8 milhões de dólares para o quarto trimestre do ano passado ante 63 milhões no terceiro trimestre e de 3,2 milhões no mesmo período de 2021.

O número considera o efeito contábil do encerramento de um termo que previa pagamento de um bônus ao fundador David Vélez caso metas agressivas de valorização das ações do banco fossem alcançadas, chamado de CSA pelo Nubank.

Em termos líquidos, o lucro do Nubank, quinta maior instituição financeira do Brasil, foi de 58 milhões de dólares nos três últimos meses do ano passado.





Às 13:52, as ações avançavam 7%, a 5,35 dólares. Na máxima até o momento, chegaram a 5,44 dólares.

Analistas do Itaú BBA afirmaram que o resultado superou suas expectativas e elevaram a recomendação dos papéis para “market perform”, estabelecendo novo preço-alvo para o final de 2023 em 5,5 dólares, de 3,1 dólares anteriormente.

“Apesar dos valuations ainda altos e das questões de longo prazo, as expectativas parecem ajustadas e reconhecemos a evolução positiva das receitas”, afirmaram Pedro Leduc e equipe em relatório enviado a clientes nesta quarta-feira.

(Por Paula Arend Laier)





