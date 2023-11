Nubank: Crédito consignado, nova aposta da fintech, movimentou R$ 300 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 18:52 Para compartilhar:

O crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, representou originação de R$ 300 milhões em operações no terceiro trimestre do Nubank, número ainda pequeno perto do emprestado pelo banco no período no crédito pessoal, que somou R$ 9 bilhões.

“O consignado está no começo”, disse o diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago. “A cada mês praticamente dobra a originação.”

O Nubank começou a operar no crédito consignado em abril deste ano, em agosto começou no FGTS e só este mês passou a operar com portabilidade.

