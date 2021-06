Nubank conclui aquisição da Easynvest

A Easynvest ganhou novo logo e agora atende pelo nome Easynvest by Nubank, uma vez que o banco digital anunciou a conclusão de todos os trâmites jurídicos para a aquisição da corretora. Em nota, o banco ainda confirmou Fernando Miranda, CEO da Easynvest, como líder de toda a área de investimentos do Nubank.

O banco informa que a marca Easynvest By Nubank começa a ser implementada em todos os pontos de contato com os 1,6 milhão de clientes da corretora e que Fernando Miranda já assume a nova posição. “Estou muito feliz e entusiasmado com esse desafio. A missão é diversificar e desenvolver outras opções de investimento e entregar a melhor experiência nas duas plataformas para ajudar ao máximo os diferentes perfis de clientes”, diz Miranda.

Com a incorporação da Easynvest – que possui R$ 26 bilhões de ativos sob custódia – à sua área de investimentos, o Nubank passa a atender também perfis de clientes com maior experiência em investimentos. Por enquanto, as duas marcas permanecem com experiências, aplicativos e equipes de atendimento em estruturas diferentes.

Além da Easynvest, em 2020 o Nubank também fez a aquisição da americana Cognitect, referência mundial em engenharia de software, e da brasileira Plataformatec, consultoria especializada em método ágil e em desenvolvimento e gerenciamento de produtos.

