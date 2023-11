Nubank chega a 4,3 milhões de clientes no México e deve lançar conta corrente na Colômbia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 18:51 Para compartilhar:

A base de clientes do Nubank chegou a 4,3 milhões de pessoas, impulsionada pelo lançamento e expansão do produto de conta corrente no país, o “Cuenta Nu”, que atualmente tem mais de 2,4 milhões de clientes. Na Colômbia, a base de clientes da fintech expandiu para cerca de 800 mil pessoas e, assim como no México, espera-se que a trajetória de crescimento acelere com o lançamento da conta em breve, informa o balanço de resultados do banco digital.

Ao todo, o Nubank superou 90 milhões de clientes, considerando dados de outubro, ou seja, após a finalização do terceiro trimestre. A maior parte está no Brasil, com 85 milhões.

