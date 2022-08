Nubank anuncia mudanças no alto escalão e traz executivo do Facebook

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 7:50 Compartilhe

O Nubank anunciou nesta segunda, 15, um novo modelo operacional de gestão, com mudanças no alto escalão do banco digital. O fundador da empresa, David Vélez, segue como CEO global da fintech, que opera no Brasil, México e Colômbia. Quem assume como presidente é Youssef Lahrech, atual diretor de operação do banco digital e que vai se reportar diretamente a Vélez. Além disso, um novo posto foi criado: diretor de desenvolvimento corporativo – ainda sem um nome definido. “Nossa diretoria fica mais preparada para atender o grande crescimento que a gente continua a ver nos próximos anos”, disse Vélez ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Desde a fundação, em 2013, Vélez diz que a fintech deixou de ser uma operadora de cartão de crédito, com operação no Brasil, para ser uma plataforma de serviços financeiros com atuação em diferentes países. Nesse contexto, a fintech muda seu modelo de gestão.

Vélez, além de CEO global, passa a priorizar a estratégia de longo prazo, como desenvolvimento de produtos, expansão para novos mercados e aquisições. Cristina Junqueira, cofundadora e CEO para o Brasil, também assumirá como diretora de crescimento. A fintech ainda anunciou as chegadas de Jag Duggal (ex-Facebook), como diretor de produtos; Matt Swann (ex-Booking.com), como diretor de tecnologia; e Marco Araujo, diretor jurídico que junta-se à administração para supervisionar as áreas jurídica e de políticas públicas.

Balanço

O Nubank anunciou ontem também os resultados do segundo trimestre, com lucro líquido ajustado de US$ 17 milhões. Considerando só o Brasil, maior mercado para a fintech, a operação passou a ficar no azul, com resultado positivo de US$ 13 milhões.

O banco digital chegou a 65,3 milhões de clientes, salto de 57%, considerando os negócios no Brasil, na Colômbia e no México. No crédito, ficou mais conservador nos últimos meses nas linhas de empréstimo pessoal. A carteira total chegou a US$ 9,2 bilhões, expansão de 4,5% em um trimestre.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.