Nua, Alice Wegmann pede frase de Clarice Lispector durante brincadeira com fãs

Alice Wegmann surpreendeu os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (11) ao publicar uma foto nua. A atriz apareceu em meio à natureza, e brincou na legenda pedindo ajuda aos seguidores. “Deposite aqui uma frase de Clarice Lispector para dar sentido ao sextou”, escreveu.

Os fãs não deixaram a desejar, e encheram os comentários da publicação com frases da autora. “Não tenho tempo pra mais nada, ser feliz me consome muito”, disse um. “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome”, declarou a segunda. Chocada com a proatividade dos seguidores, Alice também comentou a própria foto. “Gente, eu escrevo de brincadeira a legenda, mas vocês estão arrasando, credo.”

