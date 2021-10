NSports almeja ser a casa do Beach Tennis no Brasil Com a transmissão de todos os jogos da próxima edição da ITF Beach Tennis World Cup, a plataforma quer popularizar a modalidade

O Beach Tennis é um esporte em ascensão no Brasil. A febre pela modalidade tem aumentado e o fã poderá acompanhar, pela primeira vez em solo brasileiro, a ITF Beach Tennis World Cup Pro, que é o Mundial por equipes da categoria. O evento, que acontece amanhã e vai até o dia 10 de outubro, na Praia de Copacabana – Rio de Janeiro, será transmitido pela NSports.

Com o aumento da procura por espaços físicos para a prática, além das cidades litorâneas que naturalmente favorecem a prática, e o interesse em conhecer mais o esporte, a NSports aproveita para ser o ponto de encontro dos interessados pela modalidade. A primeira plataforma de streaming esportivo brasileira, que tem mais de 21 canais dedicados aos mais variados esportes, conta agora com a Copa do Mundo de Beach Tennis em seu catálogo pelos próximos três anos.

Para Guilherme Figueiredo, CEO da NSports, a transmissão não só das partidas do time brasileiro, mas de todos os 54 jogos da competição na plataforma, é uma oportunidade para aproximar os fãs da modalidade e familiarizar ainda mais o esporte no país.

– Queremos ser a casa do Beach Tennis no Brasil. É um privilégio transmitir a ITF Beach Tennis World Cup, pois é uma maneira de popularizar o esporte e mostrar o presente e o futuro do Brasil na modalidade – afirma.

Os atletas brasileiros vão às areias em busca do tetracampeonato. O torneio mundial, que ocorre desde 2012, foi conquistado pelo Brasil em 2013, 2018 e 2019, e tem a Itália como maior campeã, com quatro títulos. Para representar o Brasil, nomes importantes na modalidade estarão no Posto 02 de Copacabana. No feminino, estão escaladas Rafaella Miiller (3ª colocada do ranking mundial) e Joana Cortez (10ª), enquanto no masculino André Baran (6º), Vini Font (7º) e Thales Santos (17º) integram a equipe.

