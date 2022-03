Novos tempos! Botafogo conta com reforços para driblar retrospecto negativo diante do Fluminense Alvinegro tem retrospecto desfavorável e rival tem a vantagem do empate, mas clube conta com novos personagens em campo

A semana do Botafogo promete ser movimentada. Em ritmo de reestruturação da equipe para o Brasileiro, o clube aguarda a chegada do técnico Luís Castro e do volante Oyama nos próximos dias para reforçar o elenco. Contudo, a equipe terá um desafio nesta segunda-feira, pelo Carioca. O Alvinegro enfrenta o Tricolor, às 20h, pela semifinal do torneio. Sem a vantagem do empate, o time poderá apostar nas novidades que já foram anunciadas pela gestão de Textor para driblar o retrospecto desfavorável.

Diferente dos rivais, o Botafogo começou o Carioca visando a montagem do elenco para o Brasileiro. Antes da chegada de Textor, o clube chegou a procurar reforços e fez contratações, mas esperou a venda do Alvinegro para pensar um planejamento para a temporada. Desta forma, a equipe também recebeu reforços durante a primeira etapa do estadual e inseriu novos personagens nos jogos, tendo alguns deles se destacado.

Antes mesmo do início da temporada, o Botafogo acertou a contratação de Klaus, que atuou no Ceará por dois anos. Porém, o zagueiro se lesionou durante treinamentos e ainda está em recuperação. No antigo clube, ele perdeu espaço e chegou no Rio de Janeiro para compor o elenco, sendo opção no banco para Kanu.

Fabinho, que também atuava no Ceará, foi mais um jogador anunciado na pré-temporada. Apesar de ter oscilado em 2021, por conta de problemas médicos, o volante já completou nove jogos pelo Botafogo e vem lutando por um espaço na equipe. No ataque, Vinicius Lopes também foi adquirido, mas se contundiu durante os treinos e precisou passar por cirurgia. Ele ainda não estreou pelo Alvinegro. Antes no Goiás, Breno foi mais um reforço para 2022. O volante completou nove jogos pelo Botafogo e marcou um gol.

Destaque na Série B pelo Brasil de Pelotas, Erison foi o quinto a chegar no Alvinegro. Aos 22 anos, o atacante fez uma boa temporada no clube gaúcho e tem se mostrado essencial para o setor ofensivo do time neste Carioca. Em apenas 10 jogos, o jogador marcou seis gols e deu duas assistências, tornando-se o artilheiro do elenco na competição. O jovem também conquistou a torcida, que em pouco tempo já o apelidou de ‘El Toro’, pela sua força física e capacidade de explosão nas jogadas.

Sob a gestão de John Textor, três jogadores já foram anunciados pelo Botafogo, mas somente um poderá estrear contra o Fluminense. Philipe Sampaio, que atuava no Guingamp-FRA, foi registrado no BID e será opção para Lúcio Flávio. Como Klaus e Lucas Mezenga estão lesionados, a confirmação do atleta na partida é determinante para que o clube tenha tranquilidade em relação à defesa.

