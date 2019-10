Novos rumos para quem começa e para quem finaliza a caminhada da vida

Macaé — Na adolescência, complicado período de transição para a vida adulta, as dúvidas quanto ao rumo a se seguir e a inexperiência diante das novas responsabilidades são obstáculos difíceis de superar num primeiro momento. Quando superamos a marca dos 60 anos, normalmente o período em que muitos se aposentam, a busca por dar um objetivo à vida também pode ser um peso complicado de carregar. O projeto de guardas mirins e sêniores da prefeitura de Macaé dá a oportunidade para uns e outros encontrarem um bom trajeto para avançar, seja no início da caminhada ou no fim.

O programa social mantido pela secretaria de Ordem Pública conta 86 jovens entre os 14 e 18 anos, e 286 senhores e senhoras da melhor idade, que atuam em vários setores do serviço público no trabalho de apoio. Sua presença ajuda a melhorar a qualidade do atendimento à população.

“Ser guarda sênior colabora para nosso bem-estar geral, elevando a autoestima e trazendo para nós uma sobrevida, além da realização das atividades que nos enchem de alegria, pois nos sentimos úteis”, são as palavras de Clélia Moraes, uma jovem senhora de 81 anos que há 17 deles integra a guarda. Ela trabalha na Escola Municipal Ana Benedicta, e o contato com as crianças, os professores, diretores e os demais funcionárias a motiva a continuar “na ativa”.

O projeto de guardas mirins e sêniores introduz os adolescentes ao mercado de trabalho, enquanto resgata a autoestima e o bem-estar de idosos – Bruno Campos/Divulgação prefeitura de Macaé

No outro extremo, tem-se Ana Damasceno, de 16 anos, que entrou para a guarda mirim em fevereiro. Ela trabalha dentro do próprio projeto, na área de planejamento, com foco nas palestras e apresentações.

“Tenho aprendido muitas coisas com os profissionais daqui.E ainda coloco em prática conhecimentos de informática que obtive em um curso”, comenta a estudante.

Os guardas mirins recebem meio salário mínimo, com a contrapartida de cumprir suas obrigações escolares. Os idosos ganham um salário mínimo integral. Mas os verdadeiros ganhos, naturalmente, extrapolam o pagamento mensal.

“Os adolescentes, queremos prepará-los, capacitá-los, para o mercado de trabalho. A finalidade da guarda sênior é trazer essas pessoas ao convívio social, afastá-los do ócio, da depressão e da baixa autoestima”, comenta Raquel Giri, coordenadora do projeto, acrescentando que o jovens terão a chance de realizarem vários cursos do Centro de Educação Tecnológica e Profissional.