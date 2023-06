Novos rumos ao redor do mundo

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 23/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Sem contrato com a Globo desde o fim de 2022, Fernanda Lima tirou da gaveta um projeto pessoal: o Minha Viagem, do qual é roteirista e diretora. A proposta, como o título sugere, é apresentar uma série em que a apresentadora percorre o mundo. Acompanhada pela família, ela já passou por Portugal, Inglaterra e Noruega. É a primeira vez que ela mostra detalhes da intimidade com o marido, Rodrigo Hilbert, e os filhos João e Francisco, de 15 anos, e Maria Manoela, de 3. Além de investir no turismo, o projeto autoral da ex-Globo tem como proposta oferecer conteúdo lúdico.

“Faço reflexão sobre algum assunto específico ou procuro o olhar de outra pessoa sobre o mundo”, adianta ela, que já gravou com Fábio Porchat como convidado.

Aos curiosos de plantão, Fernanda conta que a rotina familiar também está na pauta: “Produzo vídeos do nosso dia a dia e mostro a nossa convivência. É interessante ter dois adolescentes com uma menina pequena e observar a interação deles, o crescimento e as visões.” Minha Viagem está disponível no Instagram, com episódios aos domingos.

Mulher-Maravilha no Brasil

Gal Gadot enfrentou uma verdadeira maratona no Brasil para cumprir a agenda do Tudum, festival promovido pelo streaming Netflix. Durante um encontro com os fãs em São Paulo, a israelense que interpretou a Mulher-Maravilha esbanjou simpatia e profissionalismo.

Sua missão era divulgar o filme Agente Stone, que estreia em agosto. “Obrigada pelas calorosas boas-vindas”, declarou ela, que definiu os brasileiros como um povo de “paixão e amor”. Quando a atriz subiu no palco montado no Ibirapuera, ao lado de Alia Bhatt e Jamie Dornan, a plateia veio abaixo. A Netflix também trouxe Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger e Henry Cavill. Dos talentos nacionais, o time de Sintonia fez bonito, com a presença de Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e Jottapê.

Experiência gelada nos Andes

Em cartaz nos cinemas com Bem-Vinda, Violeta, Débora Falabella não teve medo de encarar o frio da Patagônia. Rodado no país vizinho, o longa de Fernando Fraiha exigiu algo a mais da brasileira: o espanhol. A artista desenferrujou o idioma que aprendeu quando morou na Argentina durante a gravação da novela Chiquititas, do SBT. “Voltei a fazer aula”, admite.

Na trama, Débora vive uma escritora admitida em um laboratório literário na Cordilheira dos Andes, mas vê tudo sair do controle ao mergulhar em um método não convencional de pesquisa. O suspense perturbador ficou na ficção, pois, na vida real, o cenário paradisíaco amenizou a tensão. “A Patagônia é incrível, uma beleza intensa e selvagem onde as estações do ano se misturam. Tivemos neve, vento e um pôr do sol às 20h. Uma experiência linda”, relembra.

Sotaque italiano

A pronúncia carregada do italiano Luigi em Terra e Paixão, da Globo, foi alvo de críticas no início da trama. O que poucos sabem é que para interpretar o golpista da novela das 21h, o ator Rainer Cadete, de 35 anos, foi buscar uma fonte original de pesquisa: as suas próprias memórias. Ele chegou a morar na Itália ainda criança, aos 11 anos de idade, após sua mãe se casar com um italiano.

“Falo o idioma fluentemente”, disse ele, dando um chega para lá nos comentários maldosos que recebeu. “É legal reviver esse italiano que habita em mim. Relembro do meu padrasto, que Deus o tenha, e converso em italiano com a minha mãe.” De fajuto o sotaque de Rainer não tem nada.

Fim nada amigável

Separados desde maio, Kevin Costner e Christine Baumgartner estampam os tabloides norte-americanos desde então para deleite das páginas de fofoca. Nem mesmo um acordo pré-nupcial feito no início do casamento, há 18 anos, os preveniu de tamanha briga judicial.

O ator, de 68 anos, acusa a ex-mulher de gastar mais de R$ 450 mil em seu cartão de crédito para bancar o divórcio. Além disso, teria sido acordado que ela deixaria a mansão em que viviam na Califórnia.

Já se passaram 30 dias e a ex-modelo não arreda pé do lugar dizendo ­— por orientação dos advogados — que o galã não possui base legal para expulsá-la. A fortuna de Costner é avaliada em US$ 250 milhões.

Missão de fé

De volta à Globo após dez anos, Diego Riques entrou no ar há uma semana no elenco de Vai na Fé, fenômeno de audiência da casa. O artista integra o núcleo da universidade e encarna o professor Gabriel, com a proposta de dar novos rumos aos personagens Vini (Guthierry Sotero) e Yuri (Jean Paulo Campos), par romântico que tem dado o que falar nas redes sociais. Sobre os colegas de estúdio, Riques é só elogios.

“Eles são talentosos, profissionais e generosos. Fora de cena são atenciosos”, conta à ISTOÉ.

O ator entrega os bastidores da trama de Rosane Svartman: segundo ele, o sucesso entre o público é reflexo da união por trás das câmeras.

“É uma equipe boa de se trabalhar. Mesmo com a correria que é fazer TV e a loucura para cumprir prazos, a sensação que dá é que todos conseguem manter o bom humor e a leveza no ambiente”, narra.

O esforço é geral, do figurino à direção. “Estou encantado. É um clima que transcende as telas e chega ao público”.





