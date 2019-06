Novos rumos

A atriz e diretora Cininha de Paula, em comum acordo com a Globo, não renovou seu contrato com a emissora. Mas ela não vai se desligar totalmente, atuando agora por obra certa, sendo que já está prevista para a próxima temporada da nova Escolinha do Professor Raimundo, que ela dirige.

Em 32 anos de trabalho na Globo, Cininha tem seu nome ligado a diversos produto, como séries, novelas e programas.