Novos reforços do Corinthians têm retrospecto irregular em Dérbis; empates e derrotas prevalecem Renato Augusto, Róger Guedes e Willian já disputaram pelo menos um Dérbi cada, mas aproveitamento não é dos melhores. Somados, eles têm apenas três vitórias no clássico

O Corinthians está se preparando para mais um Dérbi, que acontece neste sábado, ás 19h, na Neo Química Arena. Desta vez, o confronto com o rival será especial, já que o Timão deverá ter em campo todos os grandes reforços que chegaram recentemente ao clube. No entanto, para buscar um resultado positivo, eles terão de superar seus próprios retrospectos no clássico.

Das grandes contratações alvinegras, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian são os que já disputaram pelo menos um Dérbi na carreira. Róger, por exemplo, defendeu o outro lado, enquanto os outros dois já estiveram no gramado representando a camisa corintiana em suas passagens anteriores.

Willian, por incrível que pareça, é o menos experiente em duelos com o Palmeiras. O Filho do Terrão disputou apenas um clássico contra o rival, em 4 de março de 2007, quando foi derrotado por 3 a 0, no Morumbi, pelo Paulistão.

Já Renato Augusto é o que tem mais histórico diante do Verdão. Entre 2013 e 2015 foram sete Dérbis disputados por ele, com apenas uma vitória, além de de cinco empates e uma derrota. Nessa conta ainda entra uma eliminação nos pênaltis, na semifinal do Paulistão-2015, quando houve um empate em 2 a 2 no tempo normal, na Neo Química Arena. O camisa 8 nunca marcou no clássico.

Por fim, temos o caso de Róger Guedes, que defendeu o Palmeiras entre 2016 e 2017. Naquele período, o atacante disputou quatro Dérbis, todos eles pelo Brasileirão. Seu retrospecto foi de duas vitórias e duas derrotas: 50% de aproveitamento. O camisa 123 do Timão não balançou a rede nesses jogos.

Se somarmos a experiência dos três em Dérbis, teremos 12 partidas, apenas três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, aproveitamento de 38,8% dos pontos que foram disputados, índice bem baixo para um duelo entre gigantes.

Assim, neste sábado, além de bater um difícil adversário, que está entre os favoritos ao título, precisará superar um retrospecto que historicamente não é favorável para eles. Por essas e outras, pode ser a hora de mostrar que o trio veio justamente para começar a mudar essa história para o Corinthians.

Confira o retrospecto de Willian, Renato Augusto e Róger Guedes em Dérbis







Willian

1 Dérbi/1 derrota

Corinthians 0 x 3 Palmeiras – Morumbi – Paulistão – 4/3/2007

Renato Augusto

7 Dérbis/1 vitória/5 empates/1 derrota – 11 gols marcados e 11 gols sofridos

Corinthians 2 x 2 Palmeiras – Pacaembu – Paulistão – 17/2/2013

Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Pacaembu – Paulistão – 16/2/2014

Corinthians 2 x 0 Palmeiras – Neo Química Arena – Brasileirão – 27/7/2014

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Pacaembu – Brasileirão – 25/10/2014

Corinthians 2 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – Semi Paulistão – 19/4/2015

Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – Brasileirão – 31/5/2015

Palmeiras 3 x 3 Corinthians – Allianz Parque – Brasileirão – 6/9/2015

Róger Guedes (defendendo o Palmeiras)

4 Dérbis/2 vitórias/2 derrotas – 5 gols marcados e 5 gols sofridos

Palmeiras 1 x 0 Corinthians – Allianz Parque – Brasileirão – 12/6/2016

Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – Brasileirão – 17/9/2016

Palmeiras 0 x 2 Corinthians – Allianz Parque – Brasileirão – 12/7/2017

Corinthians 3 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – Brasileirão – 5/11/2017

