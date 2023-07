Novos protestos na França deixam mais de 700 detidos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/07/2023 - 14:01 Compartilhe

PARIS, 2 JUL (ANSA) – Mais de 700 pessoas foram presas durante a quinta noite consecutiva de protestos violentos na França em virtude da morte de um adolescente pela polícia.

O ministro do Interior da França, Gérard Darmanin, informou que apesar dos distúrbios ocorridos, a madrugada de sábado (1º) para domingo (2) foi mais tranquila em relação aos dias anteriores.

Assim como nos protestos passados, os manifestantes saquearam lojas e provocaram inúmeros danos materiais em várias cidades, como Paris, Marselha e Lyon.

Darmanin garantiu que 45 mil agentes serão mobilizados pela terceira vez consecutiva para tentar conter novas manifestações violentas em território francês.

A residência do prefeito de L’Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, foi invadida por manifestantes, que até colidiram um carro blindado na casa do político. Os filhos e a esposa do francês ficaram feridos tentando escapar da ação.

Nadia, avó do jovem Nahel M., que foi o adolescente morto por um policial em Nanterre, pediu para que as pessoas parem de causar destruição durante os atos pelo assassinato de seu neto.

“Para as pessoas que estão destruindo tudo, eu peço para que não quebrem janelas ou destruam escolas e ônibus. Parem, existem mães nos ônibus e nas ruas”, disse Nadia em entrevista à emissora BFM. (ANSA).

