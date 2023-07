Novos protestos em Israel contra a reforma judicial após votação no Parlamento

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 9:14 Compartilhe

Opositores a uma polêmica reforma judicial protestaram nesta terça-feira (11) em Israel, após a votação no Parlamento de uma medida crucial do projeto de lei estimulado pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Os organizadores da mobilização, que reúne a cada semana dezenas de milhares de pessoas há vários meses, anunciaram o bloqueio de pontos estratégicos de norte a sul do país.

Em Tel Aviv, a polícia dispersou uma “manifestação ilegal” no aeroporto internacional Ben Gourion, onde centenas de pessoas pretendiam bloquear o acesso ao local.

Em um comunicado, a polícia afirmou, no entanto, que “a liberdade de manifestação” está garantida com base no respeito da “ordem e da lei”.

Quarenta e dois manifestantes foram detidos em todo o país por “perturbação da ordem pública”, informou a polícia.

“Eu estou aqui, porque o governo destrói completamente a democracia em Israel”, declarou Eitan Galon, um médico que participou de um protesto em uma rodovia na saída de Jerusalém.

“Vamos continuar lutando até o fim”, acrescentou.

Os protestos aconteceram depois que o Parlamento israelense aprovou em primeiro turno, durante a madrugada de terça-feira, uma medida para anular a possibilidade de o Poder Judiciário se pronunciar sobre a “razoabilidade” das decisões do governo.

O texto foi adotado em primeira leitura com 64 votos a favor, todos dos deputados da coalizão governante. Os 56 legisladores da oposição votaram contra.

O governo de Netanyahu, formado em dezembro com o apoio de partidos de extrema direita e legendas ultraortodoxas judaicas, tenta aprovar uma reforma judicial que busca aumentar o poder do Parlamento sobre a Suprema Corte.

O Executivo considera que a reforma é necessária para estabelecer um melhor equilíbrio dos poderes. Os críticos afirmam, no entanto, que a nova legislação pode levar o país a um modelo autoritário.

Netanyahu concordou em fazer uma pausa na aprovação do projeto em março, devido aos protestos e à rejeição internacional, incluindo críticas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A comissão parlamentar responsável pela análise dos projetos de lei deve retomar os debates nesta terça-feira e encaminhar o texto para a votação definitiva no Parlamento, em uma data ainda não divulgada.

