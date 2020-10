Novos lockdowns vão trazer grande impacto para as economias, diz OCDE

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Angel Gurría, afirmou nesta quinta-feira, 29, que os novos lockdowns implementados para combater a segunda onda da covid devem trazer um “grande impacto” para as economias ao redor do mundo. “Estamos vendo os novos casos na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda não sabemos o tamanho do impacto. Obviamente, será negativo”, disse ele, em coletiva de imprensa, ao responder pergunta feita pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo Gurría, o impacto da segunda onda vai depender da duração da escalada dos casos e ainda de uma vacina.

No mês passado, a OCDE havia melhorado suas projeções para a economia global. Passou de uma queda de 6,0% para uma retração de 4,5%, conforme lembrou Gurría.

Em seu discurso, Gurría afirmou ainda que a pandemia causou uma situação econômica terrível, com consequências nos campos sociais, impactando a vida de mulheres e crianças.

