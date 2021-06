Novos jogos estratégicos conquistam o público online

Jogos estratégicos são uma ótima forma de desenvolver a capacidade de raciocínio enquanto se diverte. De novas modalidades até clássicos repaginados que ganharam vida online, diversos títulos conquistaram o público nos últimos anos.

Magic: The Gathering ganhou o público online com uma nova plataforma

A versão original de Magic: The Gathering surgiu no mercado há pouco mais de 25 anos e nesse período o jogo conquistou um público razoável em busca das melhores cartas disponíveis. Inclusive, alguma das mais raras já chegaram a ser vendidas por mais de R$ 300 mil.

Para se ter uma ideia de quantos cards de Magic (como o jogo costuma ser conhecido entre os jogadores) existem basta mencionar que apenas entre 2008 e 2016 foram lançados no mercado mais de 20 bilhões de unidades.

Se alguém empilhasse todos os bilhões de cartas mencionadas acima, elas seriam equivalentes a mais de 690 Monte Everest e conseguiriam completar a jornada da Terra para a Lua mais de 4 vezes – incluindo a viagem de ida e volta.

Essa modalidade estratégica já era popular na versão ao vivo, mas o lançamento da plataforma Magic: The Gathering Arena em 2019 fez com que o número de jogadores crescesse de forma exponencial.

Ela conseguiu adaptar o game em uma versão gratuita que qualquer entusiasta pode começar a jogar e lançou novas formas de colecionar as cartas que tornaram tudo muito mais acessível para o jogador comum.

Se antigamente a única forma de consegui-las era comprando boosters, pacotes com quinze unidades que vão de R$20 a mais de R$100 dependendo da coleção, na versão online além de uma loja virtual com preços muito mais convidativos também é possível ganhar esses boosters através de conquistas no próprio jogo.

Outro ponto positivo que a arena online introduziu foi o fato de o jogador poder treinar de forma ilimitada com a inteligência artificial do game, o que permite tanto aprender o básico quanto testar estratégias avançadas antes de enfrentas oponentes reais.

Tudo isso fez com que Magic, que é mantido pelo estúdio Wizards Digital Games Studio e faz parte da Wizards of The Coast, atingisse a impressionante marca de 35 milhões de jogadores espalhados pelo mundo. E tudo indica que esse número só deve aumentar nos próximos anos.

Isso fica ainda mais evidente quando se leva em conta que a Wizards of The Coast, que também é responsável pela produção de Dungeons & Dragons (D&D), o maior e mais popular RPG da história, deve lançar uma coleção de Magic inspirada na franquia já nos próximos meses.

Blackjack online também conquistou uma nova geração de entusiastas

Além de novos lançamentos, um dos principais sucessos estratégicos do mundo online nos últimos anos é o sempre clássico blackjack. A modalidade de origem francesa soube aproveitar as novas tecnologias e atualmente é possível encontrar diversas versões modernas e otimizadas para os smartphones.

Diferente de outros jogos que ficaram parados no tempo e continuaram com as mesmas versões e modalidades, o blackjack online começou a crescer juntamente com a chegada da internet.

Além da versão tradicional, em que três jogadores disputam partidas contra o dealer, que na modalidade ao vivo é a pessoa responsável por distribuir as cartas e organizar a mesa, também é possível encontrar versões como o Blackjack Premium na qual o dealer não tem a costumeira carta fechada e para ganhar precisa ter um 17 suave.

Outras versões podem contar com ainda mais diferenças e possibilidades estratégicas que atraem os entusiastas. Por exemplo, é possível jogar uma em que não há um limite no número de participantes e todos eles disputam a mesma partida contra o dealer solitário.

Todos esses fatores, somados à possibilidade de jogar tanto em PCs quanto em qualquer smartphone com conexão com a internet, incrementaram o número de entusiastas de blackjack espalhados pelo mundo, que atualmente já passa de 100 milhões.

Outros jogos estratégicos também conquistaram novos jogadores online

Além do Magic e do blackjack, diversos títulos estratégicos também conquistaram jogadores nos últimos anos. É possível destacar desde novas versões de jogos de tabuleiro que foram adaptadas para a internet, como Settlers of Catan através da plataforma Catan Universe, até lançamentos de novos RPGs baseados em sistemas tradicionais, como o expressivo Solasta: Crown of the Magister.