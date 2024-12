Novos dirigentes da UE visitam Ucrânia em 1º dia de mandato

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

KIEV, 1 DEZ (ANSA) – No primeiro dia de mandato dos novos dirigentes da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a alta representante da UE para Relações Exteriores, Kaja Kallas, visitaram neste domingo (1º) a Ucrânia para mostrar o apoio “inabalável” do bloco ao país.

O português e a estoniana se encontraram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e reforçaram que estão ao lado de Kiev em seu conflito contra a Rússia.

“No nosso primeiro dia de mandato estamos aqui para transmitir uma mensagem: estamos do lado da Ucrânia, militar, financeira e politicamente desde o primeiro dia”, declarou Costa.

Kallas, por sua vez, mencionou que Kiev é uma questão que precisará ser abordada “em vários níveis” durante o mandato dos novos dirigentes, além de cravar que “é o maior problema de segurança atualmente”.

“Até agora a discussão tem girado em torno de quais países estariam dispostos a enviar soldados para a Ucrânia e quais não: acredito que nada deveria ser descartado e uma certa ambiguidade estratégica deveria ser mantida sobre este assunto”, comentou.

A ex-premiê estoniana ainda avaliou que a UE poderia “desempenhar um papel” se um cessar-fogo fosse de fato alcançado no Leste Europeu e se fosse necessário enviar tropas para verificar o cumprimento do acordo entre as partes.

Já Zelensky opinou que as negociações para uma trégua na região “só poderão ocorrer depois de a Ucrânia ser fortalecida com um pacote suficiente de armas e um convite para aderir à Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan)”.

“Nunca pediremos aos nossos aliados que enviem tropas para a Ucrânia, mas é claro que ficaríamos felizes. A Rússia tem os norte-coreanos, o Irã e outros aliados, enquanto estamos sozinhos no campo de batalha. Porém, se eu pedisse tropas, metade dos nossos aliados deixaria de nos apoiar”, avaliou o mandatário. (ANSA).