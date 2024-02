Novos dados mostram taxa de desemprego menor no Reino Unido no trimestre até novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 13:29 Para compartilhar:

A taxa de desemprego do Reino Unido no final de 2023 foi bem menor do que se imaginava, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 5, o ONS disse que novos dados sobre as últimas estimativas da população britânica economicamente ativa indicam que a taxa de desemprego do país nos três meses até novembro foi de 3,9%, ante os 4,2% estimados em meados de janeiro.

O ONS também recalculou para cima a taxa de inatividade do trimestre até novembro, para 21,9%, de 20,8% anteriormente.

