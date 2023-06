Novos dados do Censo Demográfico serão divulgados no fim de julho, diz presidente do IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 20:07 Compartilhe

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará novos dados do Censo Demográfico 2022 no fim de julho, afirmou nesta quarta-feira, 28, o presidente interino do órgão, Cimar Azeredo.

As próximas divulgações devem incluir informações sobre o total da população indígena, quilombola e habitantes em favelas.

“Também população por cor ou raça, que é um recorte diferenciado. Também cortes de idade e sexo, é fundamental fazer isso imediatamente”, disse Azeredo.

O IBGE informou nesta quarta-feira que a população brasileira totalizava 203.062.512 pessoas em meados de 2022, um aumento de 6,5% em relação ao Censo de 2010, o equivalente a 12,307 milhões de pessoas a mais em pouco mais de uma década.

No entanto, houve forte freio no crescimento populacional. De 2010 a 2022, a taxa média de crescimento anual da população do País foi de 0,52%, a mais baixa já vista desde que o primeiro Censo foi conduzido no Brasil, em 1872.

Entre 2000 e 2010, a taxa média de crescimento populacional anual era de 1,17%, mais que o dobro da atual.

