Novos cliques de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberly, encantam a web

Amanda Kimberly, 31, utilizou as redes sociais para compartilhar um novo clique de Helena, sua filha com Neymar, 32. Vestida com um pijama de vaquinha, a pequena encantou a web na manhã desta quinta-feira, 16, e chamou atenção para a pose de modelo.

Com a legenda “Deixa ela com o pijama dela”, a influenciadora postou uma sequência de fotos da menina, que esbanja sorrisos. Apesar do recente post, Amanda prefere manter a filha distante das redes sociais, dividindo os momentos ao lado da filha de maneira mais discreta.

Outro momento que chamou bastante atenção nas redes sociais foi um ensaio recente da criança. Posando ao lado da mãe no Museu do Ipiranga, a pequena aparece de vestido rosa e lacinho. Kimberly ainda aproveitou para escrever: “Nova modelo. Ternurinha”.