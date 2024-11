Novos ataques israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 NOV (ANSA) – Dezenas de pessoas, sendo a maioria mulheres e crianças, foram mortas nesta quinta-feira (21) em um ataque aéreo israelense no norte da Faixa de Gaza, em meio ao aumento da tensão na guerra entre Israel e Hamas.

A informação foi divulgada pela emissora Al Jazeera e pela agência de notícias palestina Wafa, citando a Defesa Civil de Gaza, que contabiliza ao menos 66 vítimas, mais de 100 feridos e diversos cidadãos desaparecidos.

O ataque destruiu um quarteirão residencial inteiro perto do hospital Kamal Adwan em Beit Lahia, no que a imprensa descreveu como um “massacre horrível”.

Segundo o médio Hussam Abu Safia, diretor do hospital Kamal Adwan em Beit Lahia, a maioria das vítimas estava dormindo no momento do ataque. “Um grande número de vítimas chegou e ainda há muitos corpos que precisam ser recuperados”, detalhou.

“A situação é honestamente muito grave. Não podemos lidar com o enorme número de feridos e vítimas que chegaram ao Hospital Kamal Adwan”, continuou ele.

O pediatra relatou ainda que a ofensiva destruiu pelo menos cinco casas, e que funcionários do centro médico estavam no local para recuperar corpos e salvar pessoas presas sob os escombros.

Já estamos operando com restrições de recursos, a maior parte do nosso pessoal está agora ocupada em resgatar os feridos no local devido à falta de ambulâncias”, concluiu Safia.

Em outro ataque israelense à Cidade de Gaza, ao menos 22 pessoas foram mortas após mísseis atingirem e destruírem um edifício de vários andares no bairro de Sheikh Radwan. (ANSA).