Novos ataques de Israel deixam mais de mil mortos, diz Hamas

GAZA, 31 MAR (ANSA) – Mais de mil palestinos foram mortos desde que as Forças de Defesa de Israel (FDI) retomaram os ataques contra a Faixa de Gaza, no último dia 18 de março.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31) pelo Ministério da Saúde do Hamas, que anunciou a morte de mais 80 civis nas últimas 48 horas, elevando o total de vítimas no período para 1001.

Ao todo, desde o início da guerra deflagrada por Israel após uma ofensiva do Hamas no sul de seu país, em 7 de outubro de 2023, 50.357 pessoas perderam a vida em decorrência dos embates.

Há quase duas semanas, Israel encerrou um cessar-fogo de dois meses ao retomar os bombardeios e operações terrestres no enclave palestino e tem tentado aumentar a pressão sobre o Hamas para garantir a libertação de reféns que ainda estão no cativeiro do grupo fundamentalista islâmico.

Os novos ataques também ocorrem enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja realocar habitantes de Gaza em outras regiões, em meio a sua proposta de transformar o enclave em uma área de lazer.

Hoje cedo, inclusive, um importante líder do Hamas pediu aos apoiadores do movimento em todo o mundo que peguem em armas e lutem contra o plano de Trump de transferir mais de 2 milhões de habitantes de Gaza para países vizinhos, como Egito e Jordânia.

“Diante deste plano sinistro, que combina massacres e fome, qualquer um que possa portar armas, em qualquer lugar do mundo, deve agir”, declarou o dirigente Sami Abu Zuhri. Não segure um explosivo, uma bala, uma faca ou uma pedra. Que todos quebrem o silêncio”. (ANSA).