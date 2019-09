Novos artistas brilham nos Palcos Cariocas do Rock in Rio

Rio – Depois de vencerem a ação ‘Estação Rock in Rio’, promovida pelo MetrôRio, empresa do grupo Invepar, e pelo festival, músicos que se apresentavam nas estações do metrô estão realizando o sonho de tocar os primeiros acordes em mais um dia da Cidade do Rock.

Às 11h30, deste sábado, 28/09, o músico paulista Ualdo abriu o Palco Carioca, e nem a chuva tirou sua animação e a da galera que já aguardava a abertura dos portões. “Trouxe um show leve para o Rock in Rio. A diversão de participar do festival está sendo enorme. Estou muito grato em cantar nessa festa e em fazer parte desse projeto lindo, que é o Palco Carioca”, comenta o cantor.

Mais tarde, às 12h30, foi a vez do John Bianchi. Com um repertório eclético, encantou o público no segundo dia de festival. “Preparei uma mistura de músicas autorais com canções já conhecidas nacionais e internacionais, mas sempre voltado para o pop rock, que é o meu estilo. Canto há dez anos, sempre escolho músicas do Maroon 5 e Bruno Mars. Me inspiro neles”, afirma John. O artista também vai tocar no domingo, 29/09.

O cantor Caio Cortez, o baterista Gabriel Aquino e o baixista Tiago Adrenna gostam de mesclar ritmos diferentes, como rock com baião e xote com reggae. O trio empolgou o público ao tocar “Mulher de Fases”, da banda Raimundos. “Tenho muito a agradecer por essa iniciativa do Palco Carioca. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, fazendo a galera cantar junto e interagir comigo. Essa energia do Rock in Rio está correndo nas minhas veias”, disse Caio.

A cantora Júlia Sorrentino deu uma pausa na carreira por um ano para curtir a maternidade, e voltou aos palcos em grande em estilo. Visivelmente emocionada, Julia abrilhantou a tarde do segundo dia do Rock in Rio. “Retomar a carreira no maior evento de música e entretenimento do mundo é algo mágico. Não estou acreditando que estou aqui, meu coração está explodindo”, comemora a cantora.

Palcos Cariocas do Rock in Rio