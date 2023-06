Novorizontino vira sobre o Tombense, chega a 7ª vitória seguida e retoma a ponta da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 20:31 Compartilhe

O Novorizontino vem fazendo uma campanha espetacular nesta Série do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time paulista venceu o Tombense, de virada, por 2 a 1, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), em jogo válido pela 13ª rodada. Douglas Amorim abriu o placar para os mineiros, mas César Martins e Douglas Baggio, em um intervalo de 15 minutos, decretaram a sétima vitória seguida do time de Novo Horizonte na competição.

O Novorizontino começou a partida em terceiro, com as vitórias de Vila Nova e Sport na rodada. Com o triunfo, o time paulista retomou a ponta, agora com 29 pontos, a dois da dupla que segue com 27. Já o Tombense é o vice-lanterna da Série B, em 19º lugar, com apenas nove pontos somados.

A primeira etapa foi morna em Muriaé. O Novorizontino começou buscando os contra-ataques, porém esbarram na bem postada defesa do Tombense. Quando achou espaço para finalizar, Ronaldo e Douglas Baggio pararam em Felipe Garcia. Os donos da casa até chegaram em cabeçada de Pedro Costa, que passou raspando o travessão de Jordi. A partida seguiu boa parte sem emoção, com as duas equipes priorizando a posse da bola, trocando bastante passes entre as linhas de defesas.

Na reta final, por pouco Keké não aproveitou a falha na saída de bola de Geovane, finalizando rente ao ângulo da meta visitante. O Novorizontino respondeu a altura com César Martins, que colocou muita força na bola, passando por cima do travessão. Sem muita emoção e com muita disputa no meio campo, nenhuma equipe foi para o vestiário com vantagem.

Os gols que faltaram no primeiro tempo, aconteceram com sete minutos da segunda etapa. Logo com dois minutos de bola rolando, Daniel Amorim, que entrou no intervalo, no seu primeiro toque na bola, venceu Jordi e abriu o marcador para o Tombense. A alegria dos mandantes durou pouco tempo. Após cobrança de escanteio, Felipe Garcia operou um milagre em chute de Adriano Martins, mas não evitou o gol de César Martins, que encheu o pé no rebote.

O empate relâmpago abalou o Tombense, deixando o Novorizontino em superioridade na partida. Pressionando o adversário, o time paulista mostrou o porque lidera a Série B. Após cobrança de escanteio, a bola desviou na primeira trave e Douglas Baggio apareceu entre a defesa mineira para virar a partida, com 23 minutos. O gol chegou a ser anulado pelo bandeirinha por impedimento, mas validado pelo VAR logo na sequência.

Após a virada, o Tombense se lançou ao ataque para evitar um prejuízo e até chegou a empatar a partida, com Daniel Amorim, porém o tento foi anulado por impedimento de Mateus Frizzo, na origem da jogada. O lance gerou revolta dos mineiros, já que antes da bola chegar em Frizzo, ela bateu no braço de Renato. Apesar da pressão, o gol se manteve anulado. A partir do gol anulado, o Tombense ficou nervoso na partida. Já desorganizado, os donos da casa tentaram um abafa na reta final, mas em vão, terminando com a sétima vitória do Novorizontino, líder da Série B.

A dupla volta a campo na terça-feira, em horário simultâneo das 21h30, pela 14ª rodada da Série B. No Estádio Jorge Ismael de Biase, o Novorizontino recebe o Botafogo-SP, em Novo Horizonte, enquanto o Tombense visita o Vila Nova, no Oba, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 2 NOVORIZONTINO

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Wesley, Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro (Rhayner) e Matheus Frizzo; Keké (Alex Sandro), Marcelinho e Fernandão (Daniel Amorim). Técnico: João Burse.

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato; Willean Lepo, Geovane, Rômulo (Luiz Gabriel) e Roberto (Reverson); Douglas Baggio (Zé Mateus), Rodolfo (Léo Tocantins) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Daniel Amorim, aos dois minutos de 2º tempo (Tombense); César Martins, aos sete minutos e Douglas Baggio, aos 22 minutos do 2º tempo (Novorizontino).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Silva, Egídio e João Pedro (Tombense).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não informados.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG).





