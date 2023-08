Novorizontino vira sob o Mirassol e dorme vice-líder da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 21:43 Compartilhe

Em um clássico regional quente, com uma expulsão para cada lado, o Novorizontino levou a melhor, venceu o rival Mirassol por 2 a 1 e, de quebra, assumiu momentaneamente a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o time de Novo Horizonte saiu atrás com um minuto de jogo, mas buscou a virada com gols de Douglas Baggio e Rodolfo, nesta sexta-feira, em duelo que abriu a 22ª rodada.

Com os três pontos, o Novorizontino chegou a 42 pontos, dois a menos que o líder Sport, que entra em campo ainda nesta sexta-feira contra o Tombense. Já o Mirassol se manteve em oitavo lugar, com 36 pontos, a dois pontos do Vila Nova, que fecha o G4 com 38, e atua no fim de semana contra o Avaí.

O clássico paulista entre Novorizontino e Mirassol começou disputado. Logo no primeiro minuto, o Mirassol abriu o placar com Zé Roberto, aproveitando sobra e batendo cruzado.. O gol cedo não abalou o Novorizontino que em contra-ataque rápido, chegou ao empate, aos 17. Douglas Baggio recebeu em velocidade e bateu rasteiro de fora da área. O gol colocou mais fogo no clássico, que ferveu de vez com a expulsão de Jenison, do Novorizontino, que foi denunciado pelo VAR, por acertar o cotovelo em Thalisson Kelven.

Pouco tempo depois, por reclamação, os donos da casa também teriam o técnico Eduardo Baptista expulso de campo. Com muito contato físico, não demorou muito para o juiz tirar outro o vermelho do bolso. Em dividida com Léo Tocantins, o atacante Zé Roberto também foi para o chuveiro mais cedo e deixou o Mirassol com 10 em campo. O árbitro chegou a ir ao VAR, mas manteve a decisão de campo. Com muita confusão e pouco futebol, a primeira etapa terminou com um gol para cada.

Diferente da primeira etapa, o clássico seguiu morno. Com as equipes mais calmas, tanto Novorizontino, quanto Mirassol trocavam passes, buscando explorar o espaço aberto com as expulsões. Trabalhando melhor a bola, o Mirassol tinha uma leve superioridade sobre os donos da casa e era mais perigoso ofensivamente, principalmente pela bola aérea.

Mais seguro em campo, o Novorizontino apostava nas bolas longas e virou o marcador, aos 37 minutos. Geovane lançou Rodolfo na ponta direita, o atacante avançou sobre a marcação de Luiz Otávio, cortou para o meio e bateu colocado, marcando um lindo gol. O Mirassol até tentou buscar uma reação, mas esbarrou na desorganização e no desgaste físico. À frente do placar, o Novorizontino priorizou a posse da bola e gastou o tempo até o apito final.

Na 24ª e desmembrada rodada, o Mirassol volta a campo na quinta-feira, contra o Vila Nova, às 21h30, no OBA, em Goiânia (GO). Já o Novorizontino atua somente no domingo, contra a Chapecoense, às 15h45, no Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 MIRASSOL

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, Renato e Reverson (Guilherme Matos); Willean Lepo, Geovane, Marlon (Rômulo) e Léo Tocantins (Felipe Marques); Douglas Baggio (Joãozinho), Aylon (Rodolfo) e Jenison. Técnico: Eduardo Baptista.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Cedric), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Neto Moura), Danielzinho, Gabriel (Camilo) e Chico Kim (Julimar); Negueba (Cristian) e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

GOLS – Zé Roberto, a um minuto. Douglas Baggio, aos 17 minutos do primeiro tempo. Rodolfo, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon e Paulo Eduardo (Novorizontino); Negueba e Guilherme Biro (Mirassol).

CARTÕES VERMELHOS – Jenison (Novorizontino); Zé Roberto (Mirassol).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 47.685,00.

PÚBLICO – 4.719 torcedores.





LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

