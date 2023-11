Novorizontino vence rebaixado Londrina e ainda sonha com acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 23:37 Para compartilhar:

O Novorizontino conquistou uma vitória importante que o mantém com esperança de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, encarou o já rebaixado Londrina e venceu por 1 a 0, com gol de Aylon, que saiu do banco de reservas. A partida, válida pela 37ª e penúltima rodada, foi realizada no estádio do Café, em Londrina (PR).

Com a vitória, o Novorizontino assumiu a quinta colocação, com 60 pontos, e agora torce contra os adversários. Criciúma, Juventude e Atlético-GO, todos com 61 pontos, dependem apenas de si para confirmarem o acesso nesta rodada. Se isso acontecer, se juntarão ao Vitória, que tem 69 e já garantiu o acesso e o título.

O Londrina, por outro lado, já pensa na próxima temporada. Rebaixado com antecedência, está em 19º lugar com 28 pontos, à frente apenas do ABC, com 22.

A última rodada da competição será realizada no sábado (dia 25), às 17h. O Novorizontino recebe o Criciúma no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), enquanto o Londrina se despede diante do Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Logo nos primeiros minutos de jogo, o Novorizontino quase marcou com Felipe Marques, que aproveitou cruzamento, mas seu cabeceio parou no travessão. Depois, foi a vez de Marlon arriscar e exigir grande defesa de Neneca. Após o goleiro espalmar, a bola ainda bateu na trave.

O Novorizontino seguiu com domínio da partida, com poucas ameaças do Londrina. No segundo tempo, o panorama não se alterou e o Novorizontino seguiu buscando o gol. O time paranaense, porém, assustou quando Iago Dias fez boa jogada na direita e finalizou com perigo.

Na sequência, porém, aos 23 minutos, quem marcou foi o Novorizontino, com Aylon, que entrou dez minutos antes. Após passe errado na defesa, Marlon recuperou a bola no meio-campo e disparou em velocidade. Com quatro jogadores paulistas contra dois defensores, ele tocou para Aylon, na direita. Dentro da área, o atacante tocou por cima do goleiro e marcou o gol.

O gol consolidou o domínio do Novorizontino, que viu um Londrina sem motivação para reagir. Apesar de mais mudanças durante a partida, o placar não se alterou.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 NOVORIZONTINO

LONDRINA – Neneca; Igor França, Luan Freitas, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; Victor Hugo, Rodrigo (Jonas) e Ariel (Garraty); Iago Dias (Everton), Wiliam Barbio (Pablo) e Peu (Brandão). Técnico: Roberto Fonseca.

NOVORIZONTINO – Georgemy; Willean Lepo, Adriano Martins, César Martins e Renato; Marlon (Luiz Gabriel), João Afonso (Ronaldo) e Douglas Baggio; Rômulo (Ricardinho), Felipe Marques (Aylon) e Rodolfo (Reverson). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Aylon, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 3.150,00.

PÚBLICO – 301 pagantes (469 presentes).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).





