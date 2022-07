Novorizontino vence Operário-PR e fecha o turno como melhor paulista na Série B

O Novorizontino conquistou uma importante vitória, na noite desta quarta-feira, ao superar o Operário-PR, por 2 a 1, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo aconteceu em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Com 26 pontos, em oitavo lugar, o Novorizontino tem a melhor campanha entre os paulistas. O time do Paraná segue em queda de produção, aparecendo em 15.º lugar, com 20 pontos.







O jogo teve emoção logo no primeiro minuto, quando Ronaldo marcou o primeiro gol para o Novorizontino. Após o escanteio em curva, o goleiro Vanderlei tentou cortar e errou o tempo da bola, que caiu na cabeça de Ronaldo. O artilheiro não perdoou a falha.

O gol desestabilizou o visitante que passou a errar muitos passes e a mostrar lentidão para chegar ao ataque. O Novorizontino ampliou logo aos 16 minutos num pênalti quando a bola bateu no braço de Thales. Na cobrança, Ronaldo esbanjou tranquilidade ao deslocar o goleiro que caiu do lado esquerdo, enquanto a bola entrava no outro lado. Na frente no placar, o time paulista administrou bem a vantagem.

No segundo tempo a expectativa era de que o Operário fosse todo ao ataque, mas isso não aconteceu. O time paulista dominava as ações e passou a usar bem os contra-ataques. Perder chance incrível com Ligger, aos cinco minutos, quando a defesa parou e ele, sozinho, desviou de cabeça, porém, para fora.

Outras chances também aparecerem sem serem aproveitadas. O técnico Claudinei Oliveira tentou de tudo, usando suas substituições e deixando o time do Paraná com quatro atacantes. Na pressão, empatou aos 28 minutos. Após o cruzamento de Silvinho do lado esquerdo, a bola atravessou a pequena área até o segundo pau. Paulo Victor apareceu de carrinho e empurrou a bola para as redes. O VAR ainda confirmou o lance, porque antes da conclusão, a bola tocou no braço de Romário, que é do próprio Novorizontino. A arbitragem optou por dar gol contra de Romário.

Os últimos minutos foram tentos, porque o Operário tentou o empate. Quase conseguiu aos 33 minutos, quando Raphinha entrou na área pelo lado esquerdo e chutou no alto. O goleiro Vinícius Almeida espalmou para escanteio.

Assustado, o Novorizontino fez de tudo para esfriar o jogo e gastar o tempo. O Operário até tentou fazer a pressão final, porém, sem conseguiu o gol de empate.

Na 20.ª rodada, abrindo o segundo tempo, o Novorizontino vai enfrentar o CRB, no sábado, ás 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Operário-PR vai buscar a reabilitação em casa, em Ponta Grossa (PR), diante do Tombense, domingo às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 OPERÁRIO-PR

NOVORIZONTINO – Vinícius Almeida; Wálber. Rodolfo Filemon e Ligger; Barba (Léo Baiano), Gustavo Bochevha (Ronald), Cléo Silva e Danielzinho (Jhony Douglas); Quirino (Diego Torres), Ronaldo e Lucas Tocantins (Romário). Técnico: Rafael Guanaes.

OPERÁRIO-PR – Vanderlei; Thales, Arnaldo (Paulo Victor), Willian Machado e Fabiano (Raphinha); Tomas Bastos (Rafael Chorão), Lucas Mendes, Giovanni Pavani e Reina (André Lima); Kalil (Giovani Albuquerque) e Silvinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Ronaldo, a 1, e, pênalti, aos 16 minutos do primeiro tempo. Romário, contra, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marielson Alves da Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS Quirino e Ronaldo (Novorizontino). André Lima (Operário).

RENDA – R$ 25.775,00

PÚBLICO – 1.391

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).