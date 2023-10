Novorizontino vence, entra no G-4 e deixa Ponte Preta ameaçada pela zona do rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 23:51 Para compartilhar:

Depois de ficar quatro jogos sem vencer, o Novorizontino se reabilitou para voltar ao G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, pela 34ª rodada, venceu por 2 a 0 a Ponte Preta, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Os gols marcados por Felipe Marques e Rômulo, ambos no segundo tempo, fizeram o rival chegar a nove partidas de jejum e se complicar na briga contra o rebaixamento.

O Novorizontino saltou para a quarta colocação com 56 pontos, deixando para trás Juventude, com a mesma pontuação, porem, com uma vitória a menos: 17 a 16. A Ponte Preta pode ir parar na zona de rebaixamento até o final da rodada. Com 35 pontos, é 16º colocado, mas pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que tem 33 e joga na segunda-feira contra o Tombense.

Por conta do gramado carregado, devido à chuva forte que caiu momentos antes do jogo, o primeiro tempo foi de poucas chances. A principal oportunidade do time da casa saiu aos 15 minutos, quando Roberto cruzou na área e Rodolfo apareceu na primeira trave para cabecear, mas acabou mandando para fora.

A resposta da Ponte Preta veio aos 20. Léo Naldi pegou a sobra e bateu colocado, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Mas, a melhor chance do visitante saiu já no final do primeiro tempo. Aos 43, Gabriel Santiago recebeu na entrada da área e chutou firme, mas acertou a trave esquerda de Jordi.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Eduardo Baptista fez três alterações e colocou o Novorizontino no ataque em busca da vitória, tanto que os dez primeiros minutos foram de pressão total. E, em uma jogada entre dois jogadores que haviam acabado de entrar, aos nove, chegou ao objetivo. Depois de um cruzamento na área, Jenison lutou contra o zagueiro e a bola sobrou para Felipe Marques, que bateu no cantinho, sem chances para Caíque França.

O gol fez com que o Novorizontino crescesse na partida e por isso, não demorou para marcar o segundo gol. Aos 28 minutos, Rômulo cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou Caíque França, que estava caindo para o outro lado e só viu a bola entrar. Nos minutos finais, a Ponte Preta até tentou responder, mas sem sucesso.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 35ª rodada. Na quarta-feira (dia 1º), o Novorizontino visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 20h. No outro sábado (dia 4), a Ponte Preta recebe o Avaí, no Estádio Moisés Lucarelli, às 17h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger (Felipe Marques); Willean Lepo, Geovane (João Afonso), Marlon e Roberto; Douglas Baggio (Paulo Eduardo), Aylon (Jenison) e Rodolfo (Rômulo). Técnico: Eduardo Baptista.

PONTE PRETA – Caíque França; Weverton, Edson, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi (Ramon Carvalho), Feliphinho (Tales), Felipe Amaral (Paulo Baya) e Gabriel Santiago (Castro); Jeh e Eliel (Pablo Dyego). Técnico: João Brigatti.

GOLS – Felipe Marques, aos nove e Rômulo, aos 28 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Douglas Baggio (Novorizontino) e Edson, Feliphinho e Weverton (Ponte Preta).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 16.810,00.

PÚBLICO – 1.620 total.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).





