Novorizontino vence duelo paulista contra o Guarani e engata a quinta vitória na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2023 - 21:28 Compartilhe

O Novorizontino segue a todo vapor neste inicio da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo quinto jogo seguido, o time de Novo Horizonte sai com um saldo positivo de dentro de campo, desta vez ao vencer o duelo paulista contra o Guarani, por 1 a 0, no Estádio Jorge Ismael De Biasi, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada. Aylon, na segunda etapa, foi o artilheiro solitário desta noite.

Com mais três pontos na bagagem, o Novorizontino aparece 23. Já o Guarani, após figurar no G-4 por algumas rodadas, caiu drasticamente de produção e já aparece na parte debaixo da tabela, com 15 pontos.

Atuando em casa após dois jogos fora, o Novorizontino dominou a primeira etapa. Com posse e com presença ofensiva, o time da casa empurrou o Guarani no campo de defesa. Marlon já obrigou Pegorari a trabalhar com menos de 10 minutos, em chute colocado no canto direito. Em viés de baixa, o Guarani apresentou os mesmos problemas. Com dificuldade, o time não conseguia sair jogando e trabalhar a bola. A melhor chance foi em um chute desequilibrado de Régis, para fora.

Os donos da casa seguiram com amplo domínio, mas pararam no goleiro Pegorari, que salvou o time de Campinas. Primeiro o goleiro espalmou chute de Douglas Baggio. Depois, já aos 45 minutos, pegou uma meia bicicleta a queima roupa de Aylon. No último cartucho do Novorizontino, Raul Prata cobrou a falta por cima da barreira e Pegorari evitou que o Guarani fosse com prejuízo para o segundo tempo.

Na volta para a segunda etapa, o Novorizontino conseguiu vencer o goleiro do Guarani. Com 53 segundos de bola rolando, Alan Santos tentou dar um passe de calcanhar na entrada da área. Aylon recuperou e mandou no ângulo direito, desta vez, sem chance para Pegorari. O gol relâmpago fez o Guarani acordar no jogo. Matheus Barbosa subiu de cabeça e Jordi espalmou. Logo depois Bruno José recebeu de Régis e parou novamente no goleiro dos donos da casa.

Aos poucos o Novorizontino voltou a ter a posse da bola e foi esfriando a reação do time visitante, que acabou de vez com a expulsão de Alan Santos, após revisão no VAR. Com um a mais em campo, o Novorizontino teve espaço de sobra para administrar o resultado. Sem forçar, os donos da casa rodaram bastante a bola e se contentaram com a vitória mínima de 1 a 0, garantindo o quinto triunfo seguido do time de Novo Horizonte.

A dupla paulista volta a campo no sábado, pela 12ª rodada. O Guarani vai até Goiânia, onde encara o Vila Nova, às 16h, no OBA. Mais tarde, às 17h, o Novorizontino segue atuando em casa, no Jorge Ismael De Biasi, quando recebe o Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 GUARANI

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato Palm; Raul Prata (Willean Lepo), Geovane, Marlon (Rômulo) e Reverson; Douglas Baggio (Léo Tocantins), Aylon (Rodolfo) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GUARANI – Pegorari; Alvariño, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Bernardo), Matheus Bueno (Lucas Araújo) e Régis (Bruninho); Bruno José, Isaque (João Victor) e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Bruno Pivetti.

GOL – Aylon, com um minuto do 2º tempo (Novorizontino).

CARTÕES AMARELOS – Alvariño, Matheus Barbosa e Bruno José (Guarani); Raul Prata (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO – Alan Santos (Guarani).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 22.435,00.

PÚBLICO – 2.190 pagantes.





LOCAL – Estádio Jorge Ismael De BiasI, Novo Horizonte (SP).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias