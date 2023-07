Novorizontino vence duelo direto contra o Criciúma pela liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 19:29 Compartilhe

Com gol no fim, o Novorizontino venceu o duelo direto de dentro do G-4 contra o Criciúma por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Com a vitória neste sábado, o time paulista chegou aos 36 pontos e poderá assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao final da 19ª rodada.

Como era de se esperar, o duelo entre as equipes do G-4 começou quente, com Criciúma e Novorizontino em ritmo alto em busca do gol. Com um minuto de jogo, o time visitante já tinha uma bola na trave, com Léo Tocantins cobrando falta rasteira. A resposta dos donos da casa veio com João Carlos, mas o atacante perdeu uma grande chance dentro da área, isolando o chute.

Aos poucos, aquela intensidade foi sendo substituída pelo equilíbrio. O Criciúma conseguiu ter uma leve superioridade, com mais posse da bola, mas sem levar muito perigo. Já o Novorizontino, chegava em contra-ataques bem armados, porém sem conseguir concluir a gol. Com boa disputa entre os ataques e um jogo intenso, a primeira etapa terminou sem vantagem para nenhum dos lados.

A segunda etapa seguiu equilibrada e com as duas equipes querendo jogo. O Novorizontino continuou com a estratégia com os contra-ataques e jogadas aéreas. Por pouco Ronaldo não abriu o placar, mas Gustavo defendeu em dois tempos. Já o Criciúma, trabalhava a bola no chão, mas era bloqueado na hora das finalizações. Quando conseguiu espaço, Tiago Marques parou em uma grande defesa de Jordi.

Com o ritmo intenso, os dois técnicos promoveram mudanças para oxigenar as equipes. O Novorizontino ganhou mais fôlego e Jenison, já aos 40 minutos, enfim fez a rede balançar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés do atacante, que encheu o pé, a bola desviou em dois defensores do Criciúma e na trave, antes de entrar. Nos acréscimos, o Criciúma teve a chance de ouro para empatar. Torrão cruzou rasteiro e Tiago Marques finalizou para fora, com o gol vazio. Decretando assim, a vitória do Novorizontino.

Na abertura do returno, o Criciúma visita o Tombense, às 11 horas do próximo domingo, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Mais tarde, às 15h30, o Novorizontino recebe o Vila Nova, no Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 NOVORIZONTINO

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Wallison Maia e Marcelo Hermes; Miqueias (Ítalo), Arilson, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel (Rômulo); João Carlos (Wellington Torrão) e Felipe Vizeu (Tiago Marques). Técnico: Cláudio Tencatti.

NOVORIZONTINO – Jordi; Willean Lepo, Renato, Adriano Martins e Reverson; Geovane e Marlon (Ricardinho); Léo Tocantins (Guilherme Matos), Aylon (Rômulo), Douglas Baggio (Felipe Marques) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Jenison, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo, Marcelo Hermes, Miqueias e Felipe Vizeu (Criciúma). Jenison (Novorizontino).

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopes (BA).

RENDA – R$ 294.520,00.

PÚBLICO – 14.451 total.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

