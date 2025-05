Novorizontino vence Athletic-MG fora de casa e cola no G-4 na Série B

Após duas rodadas sem vencer, o Novorizontino encerrou a má fase com uma atuação sólida fora de casa e voltou a somar três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista superou o Athletic por 2 a 0 neste sábado, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada. Os gols foram marcados por Nathan Fogaça e Óscar Ruíz, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 13 pontos e subiu para a sétima colocação. O Operário-PR fecha o G-4 com a mesma pontuação. Do outro lado, o Athletic voltou a perder após deixar a zona de rebaixamento. A equipe mineira, que havia vencido o Botafogo-SP por 3 a 0, segue com seis pontos e ameaçada na parte de baixo da tabela.

O primeiro tempo foi de leve superioridade do Athletic, que teve mais posse de bola e ocupou o campo ofensivo com frequência. Faltou, no entanto, maior precisão nas ações próximas à área. O time mineiro finalizou mais, criou as melhores oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Airton.

Já o Novorizontino teve dificuldades para manter a posse e encontrar espaços. A equipe ainda perdeu dois jogadores por lesão – Léo Natel e Rafael Donato – o que comprometeu a estrutura defensiva e limitou as opções para o restante da partida.

Com dificuldades na construção ofensiva de ambos os lados, o empate sem gols ao intervalo refletiu um jogo com maior presença territorial do Athletic, mas pouco efetivo em termos de finalização.

O Novorizontino voltou do intervalo com mais intensidade e efetividade. Se no primeiro tempo a equipe teve dificuldades para se articular, na segunda etapa mostrou objetividade e soube aproveitar os espaços deixados pelo Athletic.

Aos 10 minutos, Nathan Fogaça abriu o placar em uma jogada individual. O atacante tentou passar por três marcadores, ficou com a sobra e arriscou de fora da área. O chute encobriu Jefferson Luís e colocou o time paulista em vantagem.

O Athletic sentiu o gol e não conseguiu reagir. Com mais controle do jogo, o Novorizontino aproveitou a instabilidade do adversário para ampliar. Aos 21 minutos, Matheus Frizzo puxou contra-ataque e encontrou Waguininho pela direita. O atacante fez um cruzamento de trivela, e Óscar Ruíz apareceu livre para completar de joelho para o fundo das redes.

Com o placar construído, o Novorizontino passou a administrar o resultado, enquanto o Athletic não encontrou alternativas para reagir. A equipe mineira caiu de rendimento e não levou perigo na reta final.

Pela nona rodada, o Athletic enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). No domingo (dia 25), o Novorizontino recebe o Paysandu, às 18h30, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 0 X 2 NOVORIZONTINO

ATHLETIC – Jefferson Luís; Douglas Silva, Gabriel Ferreira, Sidimar e Gelado; Diego Fumaça, Amorim (Gustavão) e David Braga (Carlito); Yuri (Alisson Carioca), Max (Andrey) e Neto Costa (Caick). Técnico: Roger Silva.

NOVORIZONTINO – Airton; Igor Formiga, Rafael Donato (Patrick) , Dantas e Patrick Brey; Luis Oyama (Jean Irmer), Matheus Frizzo (Marlon), Willian Farias e Nathan Fogaça; Léo Natel (Waguininho) e Bruno José (Oscar Ruiz). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Nathan Fogaça, aos 10 e, Óscar Ruiz, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caick, Diego Fumaça e Douglas Silva (Athletic); Waguininho de Rafael Donato (Novorizontino).

ÁRBITRO – Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Independência, em Belo Horizonte (MG).