Novorizontino tenta manter liderança isolada da Série B; vice-líderes também jogam

Embalado por incríveis sete vitórias seguidas, o Novorizontino terá, nesta terça-feira à noite, um duelo paulista diante do Botafogo-SP para se manter isolado na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, em um dos quatro duelos que abrem as disputas da 14ª rodada.

A partida entre Novorizontino e Botafogo-SP está marcada para as 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Atualmente, o time da casa lidera a competição com 29 pontos, dois na frente de Sport e Vila Nova, ambos com 27. Já o rival é 11º com 18 pontos, mas não sabe o que é vencer há cinco jogos. Após a derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, a diretoria demitiu Adilson batista e contratou Marcelo Chamusca, que vai apenas assistir o jogo.

De olho no líder, os vice-líderes também estarão em campo. Motivado por cinco jogos sem derrota e atualmente na segunda colocação, o Sport visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 17h. O time catarinense não vence há sete jogos e está na zona de rebaixamento com apenas 11 pontos.

Mais tarde, também às 21h30, o Vila Nova recebe a Tombense, no estádio do OBA, em Goiânia (GO). Diferente dos donos da casa que venceram três dos últimos quatro jogos, o clube mineiro é penúltimo colocado na tabela com apenas nove pontos. Na última rodada perdeu em casa, por 2 a 1, para o Novorizontino.

Criciúma e CRB jogam no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, às 19h. Com 24 pontos, o time catarinense é sexto colocado com 24 pontos e após empatar um clássico contra a Chapecoense, tenta voltar ao G4. Já o rival vem embalado por três vitórias e um empate, mas ainda estão na 15º posição com 15 pontos.

A 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada com mais seis jogos na quarta-feira. Destaque para os duelos paulistas entre Guarani x Mirassol e Ituano x Ponte Preta.

Confira os jogos da 14ª rodada da Série B:

Terça-feira

19h

Criciúma x CRB

Chapecoense x Sport

21h30

Vila Nova x Tombense

Novorizontino x Botafogo-SP

Quarta-feira

19h

Ceará x Avaí





ABC x Atlético-GO

21h30

Guarani x Mirassol

Ituano x Ponte Preta

Vitória x Sampaio Corrêa

Londrina x Juventude

