Novorizontino tem dois expulsos contra Juventude, perde jogo e a liderança da Série B

O Juventude fez um jogo complicado diante do Novorizontino, mas aproveitou a vantagem numérica em campo para vencer por 1 a 0, derrubar os paulistas da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, graças a gol contra de Geovane, e encostar no G-4 – é o quinto colocado. O time gaúcho atuou com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo e terminou a partida com dois a mais. A partida, válida pela 21ª rodada, foi realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O jogo ficou marcado pela expulsão de Renato, do Novorizontino, que fez falta dura em Alan Ruschel. O jogador acertou a canela do adversário, que precisou ser substituído, inclusive com sangramento no local. O árbitro, que tinha dado cartão amarelo, demorou cerca de quatro minutos para ir ao VAR e mudar a decisão.

Com a vitória, o Juventude chegou a oito jogos de invencibilidade, sendo três vitórias seguidas. Assim, colou no G-4, em quinto lugar, com 36 pontos, apenas dois a menos do que o Criciúma, o quarto. Com 39, o Novorizontino aparece em terceiro, agora atrás de Vitória e Sport, ambos com 41.

O primeiro tempo foi bem disputado e, mesmo jogando fora de casa, o Novorizontino se portou de forma ofensiva, muitas vezes com todo o time no campo de ataque. Nos primeiros minutos, Ronaldo escorou cruzamento para Willean Lepo, que chutou forte, mas Thiago Couto espalmou. Depois, Ronaldo fez novo toque para Aylon, que recebeu livre, mas chutou mal, desperdiçando grande chance.

A partir dos 38 minutos, porém, a partida teve uma reviravolta. Renato, do Novorizontino, fez falta dura, acertando a canela de Alan Ruschel, e foi expulso após revisão no VAR. O Juventude cresceu e buscou o gol antes do intervalo, aos 55, em jogada de escanteio. Após cobrança curta e cruzamento, Zé Marcos cabeceou, mas Jordi fez grande defesa. No rebote, porém, a bola bateu em Geovane, do Novorizontino, que mandou contra.

O segundo tempo voltou com a mesma velocidade. O Juventude só não ampliou por conta do goleiro Jordi, que salvou três vezes, em chutes de Vini Paulista, David e Nenê. O Novorizontino respondeu com Jenison, que completou cruzamento de cabeça, mas por cima, e Rômulo, que chutou de fora da área, no cantinho, para boa defesa de Thiago Couto.

Apesar de o jogo seguir bastante movimentado, as chances de real perigo diminuíram. O Novorizontino exerceu pressão no final, até mesmo com o goleiro Jordi indo para a área. No final, o time paulista reclamou de um possível pênalti, que resultou na expulsão de Luiz Gabriel por reclamação, mas o placar não se alterou.

O Novorizontino volta a campo no sábado, às 18h, quando faz confronto direto com o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na segunda-feira, às 18h, o Juventude encara o Vila Nova, novamente no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 NOVORIZONTINO

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (Kelvyn); Jadson (Matheus Vargas), Vini Paulista, Jean Irmer (Tite), Nenê (Luis Mandaca) e David (Ruan); Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, Renato e Reverson; Willean Lepo, Geovane (Luiz Gabriel), Ricardinho (Felipe Marques) e Léo Tocantins; Douglas Baggio (Luisão), Ronaldo (Jenison) e Aylon (Rômulo). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Geovane (contra), aos 55 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

CARTÕES AMARELOS – Jadson, Matheus Vargas e Ruan (Juventude); Jordi, Willean Lepo, Ricardinho e Aylon (Novorizontino).

CARTÕES VERMELHOS – Renato e Luiz Gabriel (Novorizontino).

RENDA – R$ 26.250,00.





PÚBLICO – 3.976 pagantes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

