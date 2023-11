Novorizontino supera o já gartantido Criciúma, mas não conquista o acesso inédito à Série A

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 19:58 Para compartilhar:

Dependendo de outros resultados, o Novorizontino até fez sua parte neste sábado ao superar o Criciúma por 2 a 0, no Jorge Ismael de Biasi, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória, o time paulista viu Juventude e Atlético-GO vencerem seus duelos e ficarem com o acesso para a elite nacional.

Mesmo com os três pontos, o Novorizontino termina a Série B em quinto lugar, com 63 pontos. Os goianos venceram o Guarani por 3 a 0, enquanto os gaúchos superaram o Ceará, por 3 a 1, e ficaram com as duas vagas restantes no G4. Já com o acesso garantido, o Criciúma encerra a Série B em terceiro, com 64 pontos.

O duelo mal começou e o Novorizontino já estava à frente do placar. Com um minuto de bola rolando, a defesa do Criciúma saiu errado, Douglas Baggio ajeitou para Rômulo, que serviu Marlon. O meia bateu rasteiro para abrir o placar. Com o acesso garantido, o time catarinense estava um pouco desligado em campo. Aylon recebeu livre e perdeu uma grande chance de ampliar, parando duas vezes em Gustavo.

Com o passar do tempo, os donos da casa foram se descuidando defensivamente e Hygor chegou a balançar as redes para o Criciúma, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance serviu para ligar o alerta do Novorizontino, que voltou a priorizar a posse da bola. Ocupando o campo de ataque, o time paulista ditou o ritmo até a ida ao intervalo.

Na segunda etapa, o Novorizontino voltou desligado e viu o Criciúma crescer em campo. Marquinhos Gabriel mandou uma bomba e o goleiro Georgemy espalmou. Logo depois, o goleiro operou um milagre, ao defender a cabeçada de Léo Costa. O goleiro ainda pegou o chute de Lohan, e começou a se tornar o herói do time paulista em campo.

Quando retomou o controle, o Novorizontino só não ampliou porque a bola de Rômulo explodiu no travessão. Logo depois, o volante pegou um lindo chute de longa distância e mandou no ângulo, marcando um golaço, aos 27. Com a vitória encaminhada, os donos da casa abaixaram a intensidade e trocaram passes até o apito final. Mesmo com a vitória, o time não conquistou o inédito acesso à elite nacional.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 CRICIÚMA

NOVORIZONTINO – Georgemy; Ligger, César Martins e Adriano; Willean Lepo (Reverson), Geovane, Marlon e Rômulo (Felipe Marques); Douglas Baggio, Aylon (Ricardinho) e Rodolfo (Ronaldo). Técnico: Eduardo Baptista.

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Wallison Maia e Helder (Fernando Canesin); Rômulo (Léo Costa), Barreto (João Carlos), Marcelo Hermes e Marquinhos Gabriel; Fabinho (Lohan) e Hygor. Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Marlon, a um minuto do primeiro tempo; Rômulo, aos 27 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo e Cláudio Tencati (Criciúma); Ligger (Novorizontino).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 51.185,00.

PÚBLICO – 3.666 total.

LOCAL – Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

