Novorizontino supera o Brusque e se aproxima do G-4 da Série B

Cada vez mais próximo do G-4, o Novorizontino venceu o Brusque na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ronaldo, de pênalti, fez o único gol da partida.

A vitória fez o Novorizontino ganhar quatro posições e assumir o sexto lugar, com 23 pontos. Está três pontos atrás do Grêmio (4º), que ainda jogará na rodada. Já o Brusque caiu para a 11ª colocação, com 20 pontos.

Novorizontino e Brusque fizeram um primeiro tempo para esquecer. Os times não se esforçaram para tirar o zero do placar e ficaram reféns das bolas pelo alto para tentar algo a mais no campo ofensivo. E foi desta forma que os visitantes poderiam ter ido ao intervalo com vantagem.

Aos 34 minutos, Fernandinho recebeu cruzamento da direita, ganhou pelo alto da marcação e cabeceou no canto do goleiro Lucas Frigeri, que se esticou todo e evitou o gol. Na sequência, a defesa do Novorizontino mandou para escanteio, evitando o rebote do adversário.

No segundo tempo, a partida ficou mais interessante. Logo aos sete minutos, com auxílio do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Novorizontino após o defensor do Brusque bloquear finalização com a mão dentro da área. Aos nove, Ronaldo cobrou e deslocou o goleiro para abrir o placar.

Enquanto a torcida do Novorizontino ainda comemorava o gol, o Brusque quase empatou no minuto seguinte. Aos dez, Alex Ruan apareceu livre dentro da área, dominou e finalizou na trave do goleiro Lucas Frigeri. Aos 25, o mesmo Frigeri apareceu novamente, só que em chute de Júnior Todinho.

Depois disso, o Novorizontino conseguiu encaixar a marcação e administrou a vantagem até o apito final, merecendo o resultado pela efetividade no ataque.

O Novorizontino volta a campo no domingo, dia 17 de julho, para enfrentar o líder Cruzeiro, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. No sábado, dia 16, o Brusque visitará o CRB, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 1 X 0 BRUSQUE

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Gustavo Bochecha (Jhony Douglas), Danielzinho (Léo Baiano) e Rômulo (Luiz Henrique); Bruno Costa (Cléo Silva), Ronaldo (Welliton) e Douglas Baggio. Técnico: Rafael Guanaes.

BRUSQUE – Jordan; Edilson (Luiz Antonio), Jeferson Bahia, Wallace Reis e Airton; Zé Mateus, Matheus Trindade (Felipe Manoel) e Álvaro (Jaílson); Fernandinho, Crislan (Alex Sandro) e Alex Ruan (Júnior Todinho). Técnico: Luan Carlos.

GOL – Ronaldo (pênalti), aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Jeferson Bahia (Brusque).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 24.280,00.

PÚBLICO – 1.483 pagantes.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).