Novorizontino supera o Athletico-PR e dorme no G-4 da Série B

No duelo dos times postulantes ao acesso, Novorizontino e Athletico-PR abriram a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em jogo isolado nesta quinta-feira. Com dois gols de Pablo Dyego, o time paulista superou o rival direto por 2 a 1 e entrou, de forma momentânea, no G-4 – grupo de acesso – da competição.

O fato curioso da partida é que Pablo Dyego começou no banco de reservas, mas teve que ser acionado logo com quatro minutos de bola rolando após lesão de Robson. Com a vitória, o Novorizontino chegou a nove pontos, em quarto lugar, empatado com o Athletico-PR, que segue líder devido aos critérios de desempate, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada.

O jogo começou com problemas para o Novorizontino. Com menos de cinco minutos, Robson sentiu uma lesão e teve que sair de campo. Substituído por Pablo Dyego, não demorou para a estrela do atacante brilhar. Após bate e rebate, o camisa 7 aproveitou a sobra na área e abriu o placar, aos 10.

O Athletico até respondeu rápido, com Luiz Fernando balançando as redes, mas o tento foi anulado por impedimento. O time paulista era reativo, porém efetivo quando subia ao ataque. Waguininho recebeu em velocidade e Mycael salvou o time paranaense. Depois, Marlon assustou em chute da entrada da área.

O Athletico voltou para o segundo tempo com mudanças e elas surtiram efeito rápido. Com um minuto, Tevis carimbou a trave do time paulista. Mais criativo, o time chegou ao empate. Luiz Fernando desviou de cabeça e Renan Peixoto pegou de primeira para deixar tudo igual, aos 18. Depois do empate, o time paranaense caiu de rendimento.

E não demorou muito para sofrer o castigo. Em contra-ataque, Luís Oyama cruzou para Pablo Dyego recolocar o Novorizontino à frente do placar, aos 28. O time paranaense até ensaiou uma pressão, mas aos 36 Patrick foi expulso e freou a reação. Com um a mais, coube aos donos da casa administrar o placar até o apito final.

A dupla agora ganha uma folga na tabela, voltando a atuar somente daqui a 10 dias. No domingo, o Novorizontino visita o Atlético-GO, em Goiânia, às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Athletico recebe o Botafogo-SP, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 ATHLETICO-PR

NOVORIZONTINO – Airton; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Luís Oyama (Fábio Matheus), Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Robson (Pablo Dyego) (Lucca) e Matheus Frizzo (Nathan Fogaça). Técnico: Umberto Louzer.

ATHLETICO-PR – Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Esquível; Felipinho (Patrick), Falcão (Raul) e Zapelli; Luiz Fernando (Velasco), Alan Kardec (Renan Peixoto) e Isaac (Tevis). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Pablo Dyego, aos 10 minutos do primeiro tempo. Renan Peixoto, aos 18, Pablo Dyego, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Zapelli (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO – Palacios (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 11.525,00.

PÚBLICO – 817 torcedores.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).