Novorizontino sofre gols no fim, empata com o Atlético e pode deixar G-4 da Série B

Com emoção até o último minuto, Novorizontino e Atlético-GO empataram por 2 a 2 na noite desta sexta-feira. A sensação para os times, porém, foram totalmente opostas. Os paulistas fizeram 2 a 0 e venciam até os 44 minutos, com gols de Douglas Baggio. Os goianos diminuíram com Bruno Tubarão e buscaram o empate aos 50 com David Braga. A partida, válida pela 16ª rodada, foi realizada no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Com o resultado, o Novorizontino, que vinha de duas derrotas seguidas, está há três jogos sem vencer e soma 30 pontos, em quarto lugar, mas pode deixar o G-4 até o fim da rodada. O time perdeu a chance de reassumir a liderança e pressionar os adversários. O Atlético-GO agora tem 23 pontos, está invicto há cinco jogos, mas com apenas uma vitória.

O primeiro tempo foi movimentado e os dois times arriscaram finalizações. O Novorizontino tentou com Ligger, Marlon e César Martins, enquanto o Atlético respondeu com Bruno Tubarão. Heron, do Atlético, quase fez um gol contra ao tentar corte de carrinho. A bola bateu no travessão e Ronaldo espalmou.

Apesar de outras boas chegadas do time goiano, com chutes de Shaylon e Lucas Gazal, foi o Novorizontino que quase marcou. Adriano Martins desviou cobrança de escanteio e a bola bateu outra vez no travessão. Mas nos acréscimos, aos 47, Aylon recebeu na direita e cruzou na medida para Douglas Baggio cabecear e abrir o placar para os paulistas.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino quase ampliou duas vezes com Léo Tocantins. Primeiro exigiu excelente defesa de Ronaldo e, depois, chutou rente à trave. A partida ficou mais cadenciada, mas aos 30 minutos, o Novorizontino ampliou o marcador. Léo Tocantins aproveitou falha defensiva e acionou Rômulo, que recebeu na área e deixou Douglas Baggio na cara do gol, apenas para completar.

Sem desistir, o Atlético foi para cima e conseguiu diminuir aos 44 minutos. Bruno Tubarão recebeu na intermediária, levou para o meio e chutou de esquerda, forte e rasteiro. Jordi se esticou, mas não conseguiu evitar o gol.

Mesmo com pouco tempo, o jogo voltou a ficar movimentado. Confiante, o Atlético exerceu forte pressão e foi premiado com gol de empate aos 50 minutos, praticamente no último lance. Shaylon dominou na área, chutou cruzado e David Braga apareceu no caminho para completar e definir o empate.

O Atlético-GO é o primeiro a voltar a campo pela 17ª rodada. Na próxima sexta-feira, às 21h30, recebe o Sport no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No domingo (16), às 18h, o Novorizontino estará em Salvador (BA), onde duela com o Vitória no Barradão.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 2 ATLÉTICO-GO

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, César Martins (Renato), Ligger e Willean Lepo; Geovane, Marlon (Luiz Gabriel) e Léo Tocantins (Zé Mateus); Douglas Baggio, Ronaldo (Jenison) e Aylon (Rômulo). Técnico: Eduardo Baptista.

ATLÉTICO – Ronaldo; Rodrigo Soares (David Braga), Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato Alves (Emerson Santos), Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho (Daniel) e Luiz Fernando (Airton). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Douglas Baggio, aos 47 minutos do primeiro tempo. Douglas Baggio, aos 30, Bruno Tubarão, aos 44, e David Braga, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Adriano Martins, Marlon e Léo Tocantins (Novorizontino). Lucas Gazal, Heron, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando e Airton (Atlético).

ÁRBITRO – Léo Simão Holanda (CE)

RENDA – R$ 21.535,00.

PÚBLICO – 1.970 torcedores.





LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

