Novorizontino quer seguir na cola do líder Santos e Ponte tenta se aproximar do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Com dois paulistas em campo e na condição de visitantes, a bola rola no domingo para a sequência na 20ª rodada, que abre o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Querendo seguir na cola do líder Santos, o Novorizontino encara o CRB, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com a vitória do Mirassol sobre o Brusque, o time de Novo Horizonte caiu para a terceira colocação, com 33 pontos. O rival regional chegou a 35, enquanto o Santos está isolado na ponta, com 37. Além de seguir na briga pelo acesso, o time dirigido por Eduardo Baptista também defende uma invencibilidade de nove jogos. Foram cinco vitórias e quatro empates.

Já o CRB ainda junta os cacos da eliminação da Copa do Brasil, após perder por 3 a 0 para o Atlético-MG, e vira todas as suas atenções para a Série B. O time alagoano aparece no meio da tabela, com 24 pontos, em 12º lugar. O CRB ainda tem um jogo a menos para ser disputado.

Às 16 horas, a Ponte Preta ainda busca sua primeira vitória como visitante. Mirando encostar de vez no G-4, zona de acesso, o time de Campinas encara o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

A Ponte Preta comemora no domingo 124 anos de existência, sendo um dos times mais antigos do Brasil. O time paulista está na 10ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Coritiba precisa ligar o sinal de alerta. Sem conseguir uma sequência positiva, o time paranaense é o 15º colocado, com 23 pontos, próximo a zona de rebaixamento. O técnico Jorginho, que chegou na rodada passada, promete uma reação a partir de agora.

A rodada ainda vai ter dois jogos na segunda-feira. O lanterna Guarani recebe o Vila Nova-GO, enquanto o Goiás busca a reabilitação em casa diante ascendente Ceará.

Confira os jogos da 20ª rodada:

SEXTA-FEIRA

Avaí 1 x 0 Operário-PR

Paysandu 0 x 3 Santos

Mirassol 2 x 0 Brusque

América-MG 3 x 1 Botafogo-SP

SÁBADO

17h

Ituano x Chapecoense

Sport x Amazonas

DOMINGO

16h

Coritiba x Ponte Preta

18h30

CRB x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

20h

Guarani x Vila Nova

21h

Goiás x Ceará